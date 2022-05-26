«Мы — надежный заемщик». Минфин готовит варианты оплаты по долгам России

Россия предложит инструмент для выплат держателям ее госдолга, объявление технического дефолта в РФ не повлияет на экономику страны, утверждает министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что технический дефолт — это дефолт, который западная инфраструктура объявила, по сути, своим же инвесторам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия предложит инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму», — утверждает он.

По его словам, необходимо было собрать 75% держателей облигаций. «75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело долга», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Силуанов заверил, что если даже удастся найти способ объявить в РФ технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.

«Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт — это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам», — отметил он.

Выплаты по госдолгу

Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

По состоянию на 1 апреля 2022 года, внешний госдолг РФ составлял $57,143 млрд, в том числе $37,26 млрд задолженности по внешним облигационным займам.

США не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга — она истекла 25 мая в 07.01 мск. Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

Минфин России 20 мая сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн, а также с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн.

В конце апреля в ведомстве проинформировали, что осуществили выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2024 в долларах. 5 марта президент РФ Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги «недружественным странам» в рублях.

«Россия готова расплачиваться»

Сложившуюся ситуацию «формально нельзя отнести к объявлению дефолта», указывал ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.

«У РФ есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — утверждает он.

О том, что проблем с финансовыми ресурсами для обслуживания госдолга у России нет, заявила в четверг и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.