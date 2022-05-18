Борисов рассказал о лазерном оружии России, которое может сжигать беспилотники за пять секунд

Россия использовала на Украине свою последнюю разработку в области лазерного оружия, рассказал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, этот лазер «прожигает» объекты и может «абсолютно свободно» сбивать беспилотники на расстоянии пяти километров. Предыдущий отечественный лазерный комплекс «Пересвет», по оценкам экспертов, тоже мог сбивать дроны, но только при идеальной погоде.

Россия применяет на Украине новое лазерное оружие, которое может сбивать беспилотники, заявил вице-премьер Борисов в эфире «Первого канала».

«Новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его. Сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности до 5 км могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотники. Они уже начинают поступать [в армию], первые образцы уже используются [на Украине]», — сказал Борисов.

Он уточнил, что речь идет о комплексах «Задира». По словам вице-премьера, использование «Задиры» позволяет «не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панциря» и «Тора».

Как добавил Борисов, «Задиру» производят «практически серийно».

Вице-премьер отметил, что новое лазерное оружие хорошо себя показывает на испытаниях.

«В частности, вчера было продемонстрировано на дальности пять километров, в течение пяти секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено», — подчеркнул Борисов.

Об испытаниях «Задиры» в данном случае шла речь или нет, Борисов не пояснил.

Помимо «Задиры» в российские войска серийно поступают лазерные комплексы «Пересвет», более старая отечественная разработка. По словам Борисова, «Пересвет» может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров». Вице-премьер отметил, что на фоне новой разработки «Пересвет» — «даже в какой-то степени вчерашний день».

close 100% Лазерный комплекс «Пересвет», кадр из видео Минобороны России Министерство обороны России/РИА «Новости»

Использует ли Россия на Украине «Пересвет», Борисов не уточнил.

«Нет, «Пересветы» туда мы однозначно не повезем», — уверен военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. На вопрос «Комсомольской правды», почему бы России не задействовать «Пересвет» в военной операции, не вывозя его с территории РФ, Леонков заявил, что «это все равно, что стрелять из пушки по воробьям».

От «Пересвета» до «Задиры». Какое лазерное оружие развивалось в России

Российские войска начали получать на вооружение «Пересвет» с 2017 года. Об этом стало известно в 2018 году из мартовского федерального послания президента Владимира Путина. Он объявил, что Россия достигла «существенных результатов» в разработке лазерного оружия.

«Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности», — заявил президент.

Минобороны после этого сообщило, что российские ученые научились за «считанные доли секунды» концентрировать энергию, необходимую для поражения вооружения противника.

«О лазерном оружии говорить можно много, и о нем давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, – это действительно реалии сегодняшнего дня», — сказал занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов.

В декабре 2018-го Путин сообщил, что военные отработали применение «Пересвета» на практике. Минобороны передало, что с 1 декабря 2018 года лазерные комплексы «Пересвет» «несут опытно-боевое дежурство».

«Коммерсантъ» писал, что в 2020 году Минобороны применило «Пересвет» в боевых условиях в Сирии. С помощью лазера уничтожали беспилотники.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко отмечал, что «Пересвет» может достаточно эффективно сбивать дроны только при идеальной погоде, «когда нет ни тумана, ни песчаной бури, ни осадков». Кроме того, лазерные комплексы поглощают много энергии, а необходимые энергоустановки сложно развернуть в полевых условиях.

В 2020 году Минобороны сообщило, что в России разрабатывают отдельное лазерное оружие против беспилотников, а также против «оптических и оптико-электронных средств противника». Название этого оружия не раскрывалось.

Что касается истории «Задиры», о нем известно меньше. Минобороны еще в августе 2017 года заказало разработку боевого комплекса «Задира-16», который работал бы «на новых физических принципах». Госконтракт на «Задиру-16» получил «Российский федеральный ядерный центр» (входит в «Росатом»).