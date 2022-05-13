Лондон решил ударить по «кошельку Путина». Кто пополнил санкционный список

Великобритания ввела очередные санкции против России. Новые ограничения затронули людей из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, а также граждан РФ, которых в Соединенном Королевстве называют родственниками или друзьями российского лидера.

«Бессмертная лояльность»

На сайте правительства Великобритании сообщается, что страна вводит санкции против ближайшего окружения российского лидера, которое «финансирует расточительный образ жизни Путина». По мнению английских властей, «скромны» лишь официальные активы российского президента.

«В официальных документах перечислены скромные активы президента Путина, в том числе: небольшая квартира в Санкт-Петербурге, 2 машины советских времен 1950-х годов, прицеп и небольшой гараж. На самом деле Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни», — говорится на сайте британского правительства.

По мнению Великобритании, взамен президент РФ позволяет своим приближенным «влиять на дела российского государства». Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что новые санкции коснулись «путинского кошелька» — «тех, кого он награждает государственными должностями и богатством в обмен на их бессмертную лояльность».

«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина <...> Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит», — сказала Трасс.

По ее словам, «роскошный образ жизни Путина регулярно демонстрировался в отчетах, раскрывающих его связи с яхтой стоимостью 566 миллионов фунтов стерлингов и «Дворцом Путина» стоимостью 1 миллиард долларов, которые официально принадлежат близкому соратнику Аркадию Ротенбергу, который попал под санкции в декабре 2020 года».

Кого коснулись новые санкции

Как сообщает ТАСС, Соединенное Королевство включило в санкционный список бывшую супругу президента РФ Владимира Путина Людмилу, а также нескольких его родственников. Так, рестрикции были введены в отношении двоюродного брата российского лидера бизнесмена Игоря Путина, заместителя председателя правления страховой компании «Согаз» Михаила Путина, председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Романа Путина.

Агентство уточнило, что новые ограничения, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, также коснулись олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной, бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова и юриста Виктора Хмарина.

Всего с начала военной спецоперации России на Украине Великобритания ввела санкции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Как уточняют британские власти, под санкциями оказались порядка 20 российских банков с общим объемом активов £940 млрд (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственники, совокупный размер активов которых оценивается Лондоном более чем в £170 млрд (около $220 млрд).

«Сегодняшние санкции изолируют членов семьи и финансистов из ближайшего окружения Путина, усугубляя давление на Путина, поскольку он продолжает свое бессмысленное вторжение на Украину», — подчеркнули в правительстве Великобритании.

На сайте британского правительства также уточнили, что попадание людей в санкционный список означает заморозку их активов. Кроме того, любому гражданину Великобритании или бизнесу в стране запрещено иметь дело с какими-либо фондами или экономическими ресурсами, которые принадлежат указанным в списке лицам.

Кроме того, гражданам России, попавшим под ограничения, запрещается въезд в Великобританию или пребывание на территории этой страны. Соединенное Королевство также ввело транспортные санкции, сделав уголовным преступлением полет или посадку любого российского самолета в Великобритании. А правительство страны уполномочено удалять воздушные судна, принадлежащие российским гражданам из санкционного списка, из реестра самолетов Великобритании, даже если владельцы не находятся на борту. Российским судам также запрещено заходить в порты Великобритании.