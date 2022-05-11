Россия ввела ответные санкции в отношении компаний из ЕС, США, Британии и Сингапура

Россия в качестве ответной меры внесла в санкционный список 31 компанию из США, Великобритании, Сингапура, Германии, Франции и других европейских стран. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Во исполнение указа президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. <…> правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», — говорится в документе.

В указанный список вошли 31 компания из США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран, в том числе бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Согласно постановлению, с этими предприятиями запрещается совершать некоторые операции. К примеру, сделки в пользу этих юридических лиц, платежи, операции с ценными бумагами с их участием или в их пользу. Кроме того, под запрет попали сделки, предполагающие заход в российские порты судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями или по их поручению.

Евросоюз начал вводить санкции против России сразу после признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Согласно данным базы по отслеживанию санкций Castellum.ai, на 29 апреля против РФ было введено около 7,4 тыс. новых ограничений.

Пятым пакетом санкций ЕС запретил заходы российских судов в свои порты, согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу уже в конце лета 2022 года. В Россию также запретили ввозить реактивное топливо, квантовые компьютеры и полупроводники. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».