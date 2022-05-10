Главы пяти регионов России покидают свои посты. Как они это объясняют

10 мая пятеро глав российских регионов объявили об уходе со своих постов. Губернаторы Томской, Кировской, Саратовской областей и Республики Марий Эл намерены досрочно прекратить исполнение полномочий, а глава Рязанской области заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Кировский губернатор Игорь Васильев намерен продолжить работу «на федеральном уровне», а глава Рязанской области выразил надежду, что сможет «быть полезным стране на новой должности».

Первым об уходе в отставку объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который руководил регионом 10 лет.

«Эту мою позицию поддержал Владимир Владимирович Путин, за что я ему очень благодарен», — сказал чиновник.

Он поблагодарил жителей области за поддержку и конструктивную критику его работы на посту. Жвачкин рассказал, что не намерен покидать регион после завершения губернаторской карьеры.

«20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым, — отметил он. — Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло».

Жвачкин занимал должность с 2012 года. В 2017 году его переизбрали на второй срок с результатом 60,58% голосов. До того, как стать губернатором, он работал в нефтегазодобывающей отрасли, в частности, возглавлял компании «Томскгаз» и «Томскгазпром», а также был депутатом областной Законодательной думы.

Кировская область

Губернатор Кировской области Игорь Васильев тоже покидает пост. По его словам, такое решение связано с приближением окончания срока полномочий. Он рассказал, что намерен «продолжить работу на федеральном уровне».

«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Владимирович Путин», — написал Васильев в Telegram-канале.

Он поблагодарил правительство региона и глав муниципалитетов за проделанную совместную работу.

«Вместе нам удалось добиться высоких результатов: в регионе появились новые детские сады и школы, мы создали все условия для развития дополнительного образования. Мы создали прочную основу для дальнейшего развития системы здравоохранения», — сказал Васильев.

Васильев ранее возглавлял Росреестр, а 28 июля 2016 года был назначен врио губернатора Кировской области. На прошедших 10 сентября 2017 года досрочных выборах Васильев, выдвинутый «Единой Россией», набрал 64,03% голосов.

Саратовская область

Глава Саратовской области Валерий Радаев также объявил, что досрочно покидает свой пост.

«Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», — рассказал Радаев.

Он сообщил, что намерен «сосредоточиться на другом направлении работы».

Губернатор выразил благодарность жителям региона за совместную работу и поддержку, поблагодарил Владимира Путина за доверие.

Радаев стал врио губернатора Саратовской области в марте 2012 года. В апреле 2012 года депутаты Саратовской областной думы на внеочередном заседании приняли решение о наделении Радаева полномочиями губернатора. 10 сентября 2017 года его избрали губернатором Саратовской области. За Радаева проголосовали 74,63% избирателей.

Марий Эл

Александр Евстифеев, возглавляющий Марий Эл с 2017 года, также объявил об отставке.

«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — заявил Евстифеев.

Политик поблагодарил президента и жителей региона за поддержку инициатив, реализованных в республике за последние пять лет.

«Нам удалось сделать многое и это наш общий успех. Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны», — сказано в сообщении главы региона в Telegram.

Евстифеев занял пост врио главы республики после отставки Леонида Маркелова в апреле 2017 года. В сентябре 2017 года он был избран главой Республики Марий Эл, набрав 88,27% голосов при явке 43,62%.

Рязанская область

Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что не станет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Он также отметил, что срок окончания его полномочий уже близко.

«Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — указал глава региона.

Любимов в начале 2017 года указом президента был назначен врио губернатора Рязанской области, 18 сентября 2017 года его избрали губернатором.

Новый «губернаторопад»

В январе «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что первые губернаторские отставки могут начаться в первом квартале этого года. Издание не исключало, что в этот «сезон» свои посты может покинуть до девяти губернаторов. Прямые выборы губернаторов этой осенью пройдут в 14 регионах.

В конце апреля сразу три издания – «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» – сообщали со ссылкой на источники о возможной отмене или переносе прямых губернаторских выборов. По данным «Ъ», с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации. В Кремле заявили об отсутствии таких инициатив и обсуждений.

Вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский считает, что отставки в конце зимы – начале весны дают возможность подготовить нового главу к будущим выборам. По словам эксперта, шансы на отставку выше у тех губернаторов, которые работают давно и не отличились яркими достижениями.

В последний раз главы регионов массово уходили в отставку осенью 2021 года. Тогда свои посты покинули три губернатора. Дмитрий Миронов, который возглавлял Ярославскую область с 2017 года, был назначен на должность помощника главы государства. Президент также освободил от занимаемой должности губернатора Тамбовской области Александра Никитина и главу Владимирской области Владимира Сипягина.

В 2017-2018 годах произошло наиболее масштабное снятие глав регионов со своих должностей. Так, с 25 сентября 2017 года полномочия сложили Николай Меркушкин (Самарская область), Валерий Шанцев (Нижегородская область), Виктор Толоконский (Красноярский край), Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Игорь Кошин (Ненецкий автономный округ), Владимир Миклушевский (Приморский край), Вадим Потомский (Орловская область), Владимир Городецкий (Новосибирская область), Виктор Назаров (Омская область) и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Коньков объяснял, что его уход был связан с общим курсом властей. По словам экс-губернатора, под общим курсом он имеет в виду «ротацию и омоложение губернаторского корпуса».