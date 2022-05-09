«Многие годы и даже десятилетия». Макрон назвал сроки вступления Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский передал Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, 18 апреля 2022 года

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что принять Украину в Евросоюз в ускоренном порядке невозможно. Этот процесс может занять долгие годы и даже десятилетия, подчеркнул политик. Он предложил создать «европейское политическое сообщество», стать членом которого было бы проще и быстрее. Ранее не предоставлять Украине полноправное членство в ЕС, а разработать «специальную модель сотрудничества», призывал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз может занять долгие годы. «Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — сказал политик, выступая в Европарламенте на конференции о будущем Европы (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Он подчеркнул, что Украина «уже является членом европейской семьи». Европейцы могли бы создать новое «европейское политическое сообщество», в которое сразу мог бы быть принят Киев, считает Макрон. Он напомнил, что занимавший пост президента Франции в начале 90-х Франсуа Миттеран уже предлагал создать подобную «европейскую конфедерацию». Такое решение позволило бы Украине принимать активное участие в делах Европы, но при этом не пришлось бы снижать требования, предъявляемые к кандидатам на вступление в ЕС.

«Участие в новом европейском политическом сообществе не будет предрешать вопрос о дальнейшем вступлении стран в ЕС», — отметил Макрон.

По его мнению, европейским политикам необходимо переосмыслить географию и организацию европейского сотрудничества, чтобы «ответить на чаяния не только Украины, но и Грузии, и Молдавии».

«Без унижения какой-либо из сторон»

Французский политик призвал «любой ценой сохранить мир» в Европе и избежать эскалации ситуации на Украине. При этом только Киеву «надлежит определять условия переговоров» с Москвой, отметил он. «Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул президент.

Европа в свою очередь должна идти по пути снижения зависимости от российских энергоресурсов и «оставаться независимой». «Наша независимость — условие нашей свободы», — сказал Макрон.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня без расширения конфликта на другие части Европы», — констатировал он.

Когда конфликт закончится, Россия и Украина должны будут сесть за стол переговоров.

«Условия этих переговоров будут определять Россия и Украина. Это должно быть сделано без отрицания или унижения какой-либо из сторон», — отметил политик.

Макрон добавил, что предстоящие недели и месяцы «будут сложными», и от Европы потребуются «необходимые усилия и единство».

Две части анкеты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в конце февраля. Восьмого апреля Еврокомиссия передала Киеву опросник, заполнение которого необходимо для запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что украинскую заявку рассмотрят летом, хотя «обычно проходят годы, прежде чем Евросовет принимает заявку на членство».

Спустя десять дней президент Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС первую заполненную часть анкеты. 9 мая была передана вторая часть, состоящая из 4 тыс. страниц.

«Мы оптимистически настроены на то, что в конце этого месяца будет подписан позитивный вывод президентом Еврокомиссии относительно будущего движения Украины в ЕС», — заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

После того как ЕК выдаст рекомендацию Совету ЕС о запуске переговоров, Украина должна будет согласовать условия с европейскими переговорщиками. Такое согласование зачастую длится несколько лет или даже десятилетия. Финляндия, к примеру, прошла этот путь за три года, а Турция, переговоры о вступлении которой в ЕС начались еще осенью 2005 года, до сих пор так и не стала его частью.

Кто ждет Украину в ЕС

Ранее о том, что процесс вступления Украины в ЕС будет небыстрым, предупреждал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. «Никто не вошел в Европейский союз за одну ночь. Ускоренного процесса не существует», — отмечал он по итогам первого дня саммита лидеров ЕС во Франции в марте.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также отмечала, что ЕС должен давать только те обещания, какие может сдержать, и не забывать о странах Западных Балкан, которые тоже хотят вступить в сообщество. «Европейский дом для Украины, разумеется, открыт», — добавляла она при этом.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в апреле предложил найти для Украины специальную модель сотрудничества с ЕС, а не обеспечить ей полноправное членство. Он подчеркивал, что на фоне желания Украины быть частью ЕС не нужно забывать о странах Западных Балкан, которые долгое время ждут вступления в сообщество.

«[Необходима] новая концепция европейской политики соседства, при которой для Молдавии, Грузии и Украины у нас будут индивидуальные предложения с теснейшей привязкой к нам, к Европейскому союзу, к нашей модели ценностей. Но я не думаю, что это должно происходить путем полноправного членства», — отмечал министр.

Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил о том, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас. По его словам, в первую очередь нужно «преодолеть войну».

В марте однозначно поддержали ускорение процесса вступления Украины в союз восемь стран ЕС: лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении обратились к другим европейским странам с просьбой немедленно предоставить стране статус страны-кандидата.

«Литва — за нас, Латвия — за нас, Эстония, Польша, Франция, [президент] Эммануэль [Макрон], я очень верю, что вы будете за нас», — перечислял в конце марта Зеленский.

«Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами», — говорил президент Украины.