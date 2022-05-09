«Кровавое лицо неонацизма». Что известно о нападении на посла РФ в Польше

9 мая посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время церемонии возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Ему преградили путь, выкрикивая оскорбления и бросив в дипломатов пакетики с красной жидкостью. МИД России выразил протест польским властям.

В день Победы российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной жидкостью, когда он пришел возложить венок на военном мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломату не дали этого сделать, сообщает РИА «Новости» в понедельник, 9 мая.

Как передает корреспондент агентства, «агрессивно настроенные поляки и украинцы» преградили путь Андрееву, выкрикивая оскорбления. На церемонию возложения цветов пришли люди с флагами Украины, которые окружили российских дипломатов, скандируя: «Фашисты!».

В посла РФ, державшего в руках венок, бросили несколько пакетиков с красной жидкостью. Один из них попал ему по лицу. Как позднее уточнил посол, в пакетике был сладкий сироп.

Андрееву, его супруге и сотрудникам дипмиссии так и не дали пройти к мемориалу. После инцидента дипломаты вынужденно покинули кладбище в сопровождении полицейских. На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи.

Позднее посол рассказал агентству ТАСС о своем самочувствии:

«Нужно разобраться. Возможно, какая-то царапина. Но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», — сообщил он.

МИД России выразил Польше протест и потребовал незамедлительно «организовать проведение церемонию возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций».

Следственный комитет сообщил, что установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.

9 мая российская дипмиссия также намеревалась провести акцию «Бессмертный полк». Однако польский МИД рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на их связь с российской военной операцией на Украине. В Варшаве заявили, что само их проведение противоречит местным законам.

Как отреагировали в Москве

Нападение на посла России в Варшаве доказывает, что на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма, утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое.

Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное: на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — написала она в своем Telegram-канале.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал ожидаемым нападение на посла РФ в Польше.

По его словам, такие акции могут привести к тому, что «послы уже будут не нужны».

63-летний Андреев родился 26 июня 1958 года. В 1980-м он закончил Московский государственный институт международных отношений, после чего сразу приступил к дипломатической работе.

Владеет португальским, английским и французским языками. Андреев женат, у него двое детей.

В 1995-1998 годы был советником-посланником посольства РФ в Португалии. В 1999-2002 годы — Чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Ангола и Демократической республике Сан-Томе и Принсипи по совместительству. В 2006-2010 годы занимал аналогичную должность, возглавляя российскую дипмиссию в Норвегии.

С 26 августа 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше.