«Россия дала отпор агрессии». Полный текст выступления Путина на параде Победы

Президент Владимир Путин на параде Победы заявил, что Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Говоря о спецоперации на Украине, глава государства сказал, что было принято «вынужденное, своевременное и единственно правильное решение». Он поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником, отдельно обратившись к тем, кто «сражается за Родину» на территории Донбасса. «Газета.Ru» публикует речь Путина.

Президент России — Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил в понедельник, 9 мая, военный парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Как проинформировали в пресс-службе Кремля, в традиционном праздничном параде приняли участие 11 тыс. человек, 131 единица военной техники.

Воздушную часть отменили из-за погодных условий. В этом году Россия не приглашала на парад глав иностранных государств.

На сайте Кремля опубликован полный текст выступления Путина на параде:

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны!

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом.

Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины – России.

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9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу.

День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» — дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов.

Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился.

И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу.

В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели.

В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий.

Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным.

Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем.

Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны.

Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать.

Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам.

А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу.

Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу.

Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм.

Уважаемые товарищи!

Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны — Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко.

Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным Силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.

Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою — за Россию.

Объявляется минута молчания.

Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ Президента об этом сегодня подписан.

Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестер, медицинский персонал военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь — часто под обстрелом, на передовой, не жалея себя.

Уважаемые товарищи!

Сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий.

Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось.

Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа.

Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России.

Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным Вооруженным Силам За Россию! За Победу! Ура!», — заключил президент.

После завершения парада Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и к стелам городов-героев:

Как сообщили в Минобороны РФ, пешая колонна парада Победы была сформирована из 33 парадных расчетов. В состав механизированной колонны вошла 131 единица современной военной техники, а также историческая техника, представленная легендарным танком Победы Т-34-85.

Вооружение Воздушно-десантных войск было представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». В состав парадного расчета 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах «Ракушка» вошли участники специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.