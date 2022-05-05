Военная операция РФ на Украине. День 71-й

Идет 71-й день военной спецоперации России на Украине. Представители Следственного комитета РФ начали работу в Мариуполе, они принимают от жителей сообщения о фактах военных преступлений. Кроме того, Мариуполь посетили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В этом году в Донецке и Луганске не будет парада Победы и акции «Бессмертный полк». В ООН подтвердили эвакуацию 4 мая из Мариуполя и других районов более 300 гражданских лиц. «Газета.Ru» ведет хронику событий.