Военная операция РФ на Украине. День 71-й

Вхождение Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса может расцениваться как провокация, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на европейский источник — ТАСС.
Более 12,5 тысяч жителей ДНР и ЛНР пересекли за сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не присоединился к осуждению со стороны Франции спецоперации ВС РФ на Украине, однако выступил за урегулирование кризиса путем переговоров — ТАСС.
Сегодня с 8:00 для эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории «Азовстали» начал действовать открытый российскими военными гуманитарный коридор.
Жительница города Ясиноватая погибла в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.
NYT со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что США предоставили Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров — РИА «Новости».
Гуманитарный координатор ООН по Украине Оснат Лубрани подтвердила эвакуацию 4 мая из Мариуполя и других районов более 300 гражданских лиц — ТАСС.
Великобритания выделит £45 млн ($57 млн) на указание помощи наиболее уязвимым лицам, пострадавшим в результате конфликта на Украине. Как говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного королевства, эти средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям.
Власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщила американская газета The Hill.
Введение новых санкций против Москвы контрпродуктивно и не позволит Вашингтону добиться своих целей, укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики РФ, говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
Эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ, но правительство работает над тем, чтобы этого не произошло, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире телеканала RTL.
Парад Победы и акция «Бессмертный полк» в этом году не смогут пройти в Донецке или Луганске, однако время для этого скоро настанет, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время посещения Мариуполя.
Видео его выступления выложил в своем Telegram-канале первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак посетили Мариуполь, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Представители Следственного комитета РФ начали работу в Мариуполе, они принимают от жителей сообщения о фактах военных преступлений, сообщил в своем Telegram-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.