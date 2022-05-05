«Результат большой командной работы». Как картины из коллекции Морозовых вернулись в Россию

Министр культуры Ольга Любимова сообщила 5 мая о возвращении в Россию коллекции Морозовых, которую ранее задержали на финской границе. Экспонаты уже доставили в государственные музеи. Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

Экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых вернулись в Россию и уже доставлены в государственные музеи. Об этом в четверг, 5 мая, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи», — сообщила она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что возвращение коллекции Морозовых – это результат большой командной работы. «На выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два – из Русского музея.

Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

Кстати, полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть летом в Москве. ГМИИ им. Пушкина откроет специальный выставочный проект.

Возвращение коллекции Морозовых – это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим Правительство РФ, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании «Арт-курьер», «Хепри» и «Хазенкамп», — написала Любимова.

«Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства»

Как напоминает ТАСС, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» открылась в фонде Louis Vuitton 21 сентября 2021 года при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Изначально предполагалось, что она завершится 22 февраля 2022 года, однако позднее было решено продлить ее до апреля.

В парижскую выставку были включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. На экспозиции также были представлены полотна Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского — любимых русских художников из собраний братьев Морозовых, отмечает агентство.

На обратном пути в Россию грузовики с произведениями искусства задержали на финской границе.

В Еврокомиссии пояснили, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в перечень ограничительных мер, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине.

Позже сообщалось, что две картины из коллекции Морозовых могут остаться во Франции, так как они принадлежат российским бизнесменам, чьи активы также заморозили из-за событий на Украине. Тем не менее, российским ведомствам удалось вернуть все экспонаты на родину, пишет РИА «Новости».

Меценаты, купцы, коллекционеры

Морозовы — старообрядческий род купцов и крупных промышленников России. Список богатейших предпринимателей России (1914), составленный журналом Forbes, помещает их на пятую позицию.

Морозовы прославились меценатством и коллекционированием: Алексей Викулович создал Музей фарфора, Иван Абрамович собирал импрессионистов (ныне — коллекция Пушкинского музея), Михаил Абрамович спонсировал Греческий зал ГМИИ, был директором Русского музыкального общества; Варвара Алексеевна создала библиотеку читальню им. Тургенева, Сергей Тимофеевич — музей кустарного искусства, Савва Тимофеевич способствовал созданию МХТ, Дягилевских сезонов и др.