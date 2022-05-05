«Каждый предатель Украины получит наказание». Что известно о задержании Анатолия Шария

Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, украинского блогера и политика. СБУ подозревает его в госизмене, Шарию грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщалось, что он покинул пределы Украины еще в 2012 году. «Партия Шария» была в оппозиции украинской власти и не смогла пройти в Верховную раду. Ее деятельность ранее приостановили на время военного положения. Подробнее о деле Шария — в материале «Газеты.Ru».

Украинский блогер, политик и журналист Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене и других преступлениях, задержан в Испании. Об этом в четверг, 5 мая, проинформировали в Службе безопасности Украины (СБУ). В тот же день задержание Шария подтвердила полиция Испании. Уточняется, что блогер задержан по «международному ордеру».

«Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года.

Это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

В ведомстве также заявили, что задержание Шария стало возможным «благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей».

В чем подозревают блогера

Как напоминают в ведомстве, украинские спецслужбы подозревают Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

— ст. 111 (Государственная измена), по которой ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией имущества или без таковой);

— ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков), по которой Шария могут посадить в тюрьму на срок от 5 до 8 лет.

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

«Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении. Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы он ответил за свои действия перед законом», — заключили в СБУ.

Испанская газета El Diario, ссылаясь на источники в местной полиции сообщила, что украинского блогера задержали в городе Таррагона, где он проживает с 2019 года.

Испанское издание также напомнило, что между Украиной и Испанией действительно соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

Глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова при этом утверждает, что «Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции».

Загадочный пост

Через несколько часов после того, как СБУ сообщила о задержании Шария, в Telegram-канале украинского блогера появилось сообщение с переопубликованным постом с канала его супруги: «Попугаи в Барселоне — с номерками и едят хлеб с рук. Комедия». От лица Шария был добавлен комментарий «И правда комедия».

«Чистая политика»

Напомним, в феврале 2021 года Шарий поблагодарил Службу безопасности Украины за предъявление подозрения путем «публикации пропагандистского ролика в Telegram».

«Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — отреагировал он.

Сообщалось, что СБУ возбудило в отношении него уголовное дело за то, что в одном из сюжетов Шария на своем YouTube-канале разместил карту Украины без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

«Партия Шария»

В марте 2022 года на фоне российской спецоперации Совет национальной безопасности и обороны Украины остановил работу нескольких политических партий на время военного положения. В их числе оказалась и «Партия Шария».

«СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с Россией, приостановить любую деятельность ряда партий. А именно: «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Оппозиционный журналист создал «Партию Шария» в 2015 году. С середины 2019-го ее возглавляет Ольга Шарий — украинская журналистка, жена Анатолия Шария. Официально партия позиционируется как либертарианская. Декларируется сближение с Евросоюзом и внеблоковый статус Украины. Выступает против рынка земли, легализации легких наркотиков и проституции.

В 2019 году Анатолию Шарию отказали в регистрации как кандидата в депутаты Верховной рады на основании ответа от врио главы СБУ Ивана Баканова, в котором указано, что Шарий покинул пределы Украины 24 января 2012 года, а статус беженца получил в 2013 году.

После этого Шарий заявил, что его партия идет в оппозицию к пропрезидентской партии «Слуга народа», по причине того, что «Владимир Зеленский не оправдал ожидания». На парламентских выборах «Партия Шария» набрала 2,23% и не прошла в Раду. Наивысшего результата она достигла на востоке и юге Украины (5,55% — в Донецкой и 4,72% — в Одесской областях).