Спецоперация России на Украине. 47-й день

Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules, а также 50 военнослужащих, которые будут участвовать в транспортировке и распределении военной помощи Украине, и выделит $8,8 млн в качестве помощи Киеву в различных областях, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн — ТАСС.
Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих «преимуществ», отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА «Новости» сенатор Константин Косачев.
По мнению сенатора, нужен такой сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы поражением - до этого диалога не будет.
Минобороны сообщает, что ВС РФ провели бой в районе Топольского в Харьковской области, украинские войска сдали абсолютно новые танки с полным боекомплектом.
Число пользователей VPN-сервисами с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota.
Бундесвер готовит специальный рейс для перевозки раненых украинцев в Германию, передает агентство DPA.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова защищаться в суде, если Запад попытается объявить дефолт по ее евробондам.
Всемирный банк прогнозирует, что экономика России, которая «пострадала от беспрецедентных санкций» со стороны стран Запада, в 2022 году сократится на 11,2%.
11 апреля, как ожидается, в Москве состоятся переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным. Темой встречи станет ситуация на Украине.
По словам Нехаммера, Вена нейтральна в военном отношении, но у нее имеется четкая позиция в отношении действий российской стороны на Украине. Он также указал на необходимость гуманитарных коридоров, прекращения огня и полного расследования военных преступлений.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не поддерживают идею передачи Украине истребителей советского производства через территорию Германии, передает телеканал NBC.
По словам Салливана, если страна в Восточной Европе выразит желание направить Киеву МиГ-29 или другие самолеты советского производства, это будет их собственное решение.