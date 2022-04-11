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Политика

Спецоперация России на Украине. 47-й день

Онлайн-трансляция 47-го дня военной спецоперации на Украине

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Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приедет лидер страны ЕС — 11 апреля должна состояться встреча российского президента Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера. Предполагается, что основной темой разговора станет ситуация на Украине, в частности, организация гуманитарных коридоров и прекращение огня. США отказались передавать Украине истребители МиГ-29 через базу в ФРГ. Всемирный банк прогнозирует, что экономика России в 2022 году сократится на 11,2%. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:50

08:48

Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules, а также 50 военнослужащих, которые будут участвовать в транспортировке и распределении военной помощи Украине, и выделит $8,8 млн в качестве помощи Киеву в различных областях, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн — ТАСС.

08:45

Запад готов идти на значительные экономические жертвы ради сохранения своих «преимуществ», отмены санкций в логике нынешнего противостояния ждать не приходится, заявил РИА «Новости» сенатор Константин Косачев.

По мнению сенатора, нужен такой сценарий выхода из кризиса, который каждая сторона не посчитала бы поражением - до этого диалога не будет.

08:37

Минобороны сообщает, что ВС РФ провели бой в районе Топольского в Харьковской области, украинские войска сдали абсолютно новые танки с полным боекомплектом.

08:23

Число пользователей VPN-сервисами с января 2022 года к началу апреля выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard, сообщили в пресс-службе мобильного оператора Yota.

08:22

08:21

Бундесвер готовит специальный рейс для перевозки раненых украинцев в Германию, передает агентство DPA.

08:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия готова защищаться в суде, если Запад попытается объявить дефолт по ее евробондам.

08:15

Всемирный банк прогнозирует, что экономика России, которая «пострадала от беспрецедентных санкций» со стороны стран Запада, в 2022 году сократится на 11,2%.

08:10

11 апреля, как ожидается, в Москве состоятся переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным. Темой встречи станет ситуация на Украине.

По словам Нехаммера, Вена нейтральна в военном отношении, но у нее имеется четкая позиция в отношении действий российской стороны на Украине. Он также указал на необходимость гуманитарных коридоров, прекращения огня и полного расследования военных преступлений.

08:05

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не поддерживают идею передачи Украине истребителей советского производства через территорию Германии, передает телеканал NBC.

По словам Салливана, если страна в Восточной Европе выразит желание направить Киеву МиГ-29 или другие самолеты советского производства, это будет их собственное решение.

08:00

Здравствуйте, «Газета.Ru» ведет онлайн о событиях 47-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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