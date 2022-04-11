«Двери закрыты»: Песков поспорил с Клинтоном о России и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова экс-президента США Билла Клинтона, заявившего, что он предлагал Ельцину и Путину членство РФ в НАТО. По словам представителя Кремля, Соединенные Штаты неоднократно сообщали о невозможности присоединения России к альянсу. Он также не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наступлении на Киев и другие украинские города.

Звали — не звали

«Мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства (РФ в НАТО. — «Газета.Ru»). И, собственно, де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», — сказал Песков журналистам, комментируя заявления о том, что Россию приглашали в Североатлантический альянс.

На прошлой неделе экс-президент США Билл Клинтон в своей колонке в журнале The Atlantic написал, что «ясно давал понять» Борису Ельцину, а позже и Владимиру Путину, что дверь для возможного членства в НАТО «оставалась открытой для России». По его словам, Вашингтон никогда не пытался изолировать Москву.

«В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз и с Путиным пять раз — дважды, когда он был премьер-министром при Ельцине, и трижды за те 10 с лишним месяцев, когда наши президентские сроки совпадали. Это всего на три меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год», — написал Клинтон.

Он также отметил, что ближе к концу его второго срока, в 1999 году, к североатлантическому альянсу присоединились Польша, Венгрия и Чехия несмотря на попытки России этому противостоять. При следующих президентах США в НАТО вступили еще 11 стран.

«Да, НАТО расширился несмотря на возражения России, но это касалось не только отношений США с Россией», — считает экс-президент Соединенных Штатов.

Клинтон заключил, что «в последнее время расширение НАТО подвергалось критике в некоторых кругах за то, что оно спровоцировало Россию и даже заложило основу для вторжения Владимира Путина на Украину».

Расширение, безусловно, было последовательным решением, которое я продолжаю считать правильным», — настаивает он.

21 февраля президент России Владимир Путин рассказал, что интересовался позицией США по возможному принятию России в НАТО у Клинтона.

«В 2000 году я спросил Клинтона, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО, реакция выглядела весьма сдержанной», — сказал Путин.

Он отметил, что затем стало видно, как реально американцы отнеслись к этой возможности: США не только не захотели иметь союзника в лице России, но даже сделали из нее врага. Так, они поддерживали «террористов на Северном Кавказе», «пренебрежительно относились» к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности, о чем можно судить по расширению НАТО, выходу из Договора по ПРО.

«Заточен на конфронтацию»

11 апреля Песков также заявил, что НАТО заточена на конфронтацию, а дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе.

«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент », — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли сообщения про возможное расширение НАТО неожиданностью и есть ли в этом новые угрозы для России.

Ранее британская газета Times сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. 7 апреля в интервью Sky News Песков заявил, что присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу не станет экзистенциальной угрозой для России.

Рукотворный дефолт

По словам Пескова, сейчас нет никаких оснований объявлять России дефолт.

«Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов, она может осложнить ситуацию», — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать понижение кредитного рейтинга России.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до уровня «выборочный дефолт».

Комментируя это в интервью «Известиям», министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Российская Федерация добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату своего долга.

«Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт», — заключил чиновник и отметил, что когда России не дают выполнить обязательства в валюте, она делает это в рублях.

За рамками понимания

Пресс-секретарь президента РФ также осудил санкции против журналистов и руководителей СМИ.

«Мы неоднократно уже говорили, тем более, что это не первые наши руководители СМИ, вы знаете, что ваши коллеги уже некоторое время находятся под санкциями. Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей и руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительным, мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания», — сказал Песков.

В новые санкционные списки Евросоюза вошли президент медиа холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор «Редакции газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и другие.

Представитель Кремля заявил журналистам, что российские бизнесмены смогут поучаствовать в разрешении ситуации с компаниями, которые перестают работать на территории России, только по решению владельцев.

«Если они решили покинуть Россию, дальше все будет зависеть от владельца. Решат ли они продать кому-то из российских физических или юридических (лиц. — «Газета.Ru»), какие-то другие варианты, — это полностью выбор хозяина. Предмет договоренностей — потенциальное приобретение», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Он также не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о наступлении на Киев и другие города Украины, переадресовав вопрос Минобороны России.