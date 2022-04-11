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Политика

«Россия не тот сосед, каким мы ее считали». Финляндия и Швеция идут в НАТО

The Times: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО летом 2022 года

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Jonathan Ernst/AP
В связи с проведением военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, сообщила британская газета The Times. В Кремле между тем считают, что присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу не станет экзистенциальной угрозой для России.

«Стратегическая ошибка»

Как сообщает издание, Вашингтон «делает ставку на» присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, так как это увеличит количество членов Североатлантического альянса с 30 до 32 стран. Также отмечается, что этот шаг — «прямое последствие» начала спецоперации РФ.

«Официальные лица США заявили, что членство обеих скандинавских стран в НАТО было «темой для разговоров и многочисленных встреч» во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали Швеция и Финляндия», — говорится в статье.

По словам одного из источников The Times, высокопоставленного американского чиновника, грядущее расширение альянса — «серьезная стратегическая ошибка Путина».

Ожидается, что «заявка Финляндии будет подана в июне, а Швеция последует за ней».

Как заявили опрошенные газетой европейские дипломаты, обе страны расширят возможности НАТО, особенно в области сбора разведданных и в рамках усиления ВВС. Как сказал один из дипломатов, Швеция и Финляндия будут «настоящими игроками» блока.

Большинство за вступление в НАТО

5 марта президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что большинство людей в его стране и в Швеции выступают за членство в альянсе.

«Ситуация поменялась в Финляндии и Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступает за (вступление в НАТО. — «Газета.Ru»). Мы открыты к обсуждению этого с парламентом», — сказал Ниинисте Fox News.

В свою очередь премьер-министр Санна Марин сообщила в начале апреля делегатам Социал-демократической партии, что любая потенциальная заявка Финляндии на вступление в НАТО должна быть подана до лета. По ее словам, Финляндии пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении военной лояльности.

«Россия не тот сосед, каким мы ее считали», — сказала она.

Премьер Финляндии добавила, что любое решение о присоединении к Североатлантическому альянсу должно быть принято «тщательно, но быстро», уже этой весной. Она убеждена, что Финляндия в любом случае столкнется с последствиями — как в случае вступления в НАТО, так и при решении держаться в стороне от альянса.

«Я считаю очень важным, чтобы все центральные институты Финляндии были вовлечены в продолжающиеся дебаты (о членстве в НАТО. — «Газета.Ru»)», — подчеркнула Марин.

Кроме того, ей «неизвестно о каких-либо нынешних членах НАТО, выступающих против потенциальной заявки Финляндии».

«Одобрят все 30 союзников»

Парламент Швеции обратился к правительству по вопросу сохранения возможности подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. 30 марта премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что нужно провести анализ возможности вступления в военно-политические блоки.

«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО… Свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов. Но, когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения», — сказала она в интервью телеканалу SVT Nyheter.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО сможет относительно быстро принять Швецию и Финляндию в том случае, если эти страны выразят желание присоединиться к альянсу.

«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не считает вступление Финляндии и Швеции в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Он также уверен, что такой угрозой не являются санкции и давление на Москву, так как Россия начала готовиться к санкциям год назад.

«Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО?.. Нет, я не думаю», — ответил Песков на вопрос Sky News, считает ли он экзистенциальной угрозой для РФ вступление скандинавских стран в Североатлантический альянс.

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