«Жителей прошу быть бдительными»: власти Курской области предупредили о возможных провокациях Украины

После обстрела погранпункта в Курской области глава региона объявил с понедельника желтый уровень опасности. За ним следует лишь красный — критический. Власти предупредили жителей, что нужно быть бдительными и сообщать в полицию при обнаружении бесхозных предметов и о подозрительных лицах.

С 11 апреля власти Курской области объявляют в регионе желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, желтый уровень опасности приравнивается к высокому уровню.

«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112», – призвал он.

В субботу, 9 апреля, Старовойт сообщил, что украинская сторона из минометов обстреляла пограничный пост вблизи Елизаветовки Глушковского района. Пострадавших и разрушений нет.

«Ответным огнем наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена», – написал Старовойт. По его словам, ситуация в приграничной зоне остается под контролем.

Глушковский район находится на Западе Курской области. Он граничит с Сумской областью Украины.

Инциденты в соседней области – Белгородской

Одним из громких последствий обстрела этого региона со стороны Украины стало возгорание нефтебазы под Белгородом. Это произошло в начале апреля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, причиной стал удар двух вертолетов ВСУ. Они, по его словам, зашли на территорию России на низкой высоте.

Это подтвердили и жители города. Надежда в комментарии РИА «Новости» рассказала, что сначала пролетел вертолет.

«Потом бахнуло. Загорелось, дым пошел. Я очень спокойная была, вещи и так были в пакете, внук пришел за мной и поехали. Домой утром вернулась. Окна повыбивало. В администрации сказали, что поменяют», – рассказала она РИА «Новости».

По словам женщины, она, как и многие ее соседи, еще с конца февраля, когда началась военная спецоперация на Украине, собрала вещи и документы в отдельный пакет, чтобы можно было быстро уйти в случае ЧП.

Дом другого очевидца – Алексея – выходит окнами на нефтебазу.

«Летят вертолеты прямо перед нами, мы живём на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу. Я собрал детей и жену и быстро эвакуировался. Уехали к родственникам», – вспомнил он в разговоре с агентством.

После того, как мужчина отвез родных в безопасное место, он вернулся к дому и стал ждать, когда потушат огонь. Только ночью привез жену и детей домой.

В МЧС сообщали, что в тушении пожара участвовали 194 человека и 59 единиц техники, привлечен также пожарный поезд. Огонь, по данным источника ТАСС, распространился на 1,2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

По словам источника ТАСС, власти эвакуировали около 1,2 тыс. жителей близлежащих к нефтебазе районов. «Проведена эвакуация 1 184 человек, включая 217 детей. Из них у родственников остались 1 141 человек, остальные размещены в ПВР на базе спорткомплекса «Белгород-Арена», – пишет агентство со ссылкой на собеседника.

Через несколько дней после тушения власти начали восстанавливать нефтебазу.

Другой инцидент в Белгородской области – взрыв на складе боеприпасов – произошел 29 марта.

Как установило следствие, причиной ЧП стал удар ракетой комплекса «Точка-У» со стороны Украины.

По версии СК, с территории Харьковской области в направлении российского региона было выпущено «не менее трех ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В результате действий Украины восемь человек пострадали. «По оценкам экспертов, каждому из них причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, повреждена 21 единица техники. В результате пожара и последовавших за ним взрывов разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.