«Ожидается спад в движении товаров». Какие перевозки из РФ и Белоруссии запретил ЕС

Санкции против РФ привели к новым задержкам на пунктах пропуска на территорию ЕС — туда теперь не пропускают грузовики, зарегистрированные в России и Белоруссии. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей пока остается открытым, как и транзит в Калининградскую область. Ограничения также не касаются перевозки медицинской продукции и продовольствия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз прекратил пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и Белоруссии. Об этом в субботу, 9 апреля, проинформировали в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

«C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран ЕC, граничащих с РФ и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — говорится в сообщении.

Рестрикции, в частности, предполагают запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные, передает ТАСС.

Транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС.

Эти ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Перемещения также разрешены для транспорта, совершающего перевозки в гуманитарных целях, пояснили в ФТС.

В ведомстве добавили, что транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в РФ.

Новые ограничения

Автомобильные перевозки после введения санкций США и стран ЕС осуществлялись с задержками, к которым в последнее время дальнобойщики уже привыкли, пишет ИА «РЖД-Партнер.РУ».

«Только ранее они были связаны с мерами по борьбе с пандемией. А теперь их сменили новые ограничения», — говорится в публикации агентства.

Собеседники издания полагают, что спад в движении товаров на европейском направлении составит около 70%. «Весь импорт, который останется, полностью переводится на арендованный транспорт. Иными словами, с учетом рисков собственные грузовики переключаются на перевозки внутри РФ. Дальнобойщикам, которые находятся в европейских странах, дано распоряжение вернуться домой.

Исключением останется калининградское направление. Здесь автоперевозки регулируются отдельным соглашением между ЕС и РФ. И пока в ЕС его не пересматривали», — отмечается в тексте.

По словам дальнобойщиков, ситуация складывается нервная — автоперевозчики все чаще требуют с клиентов предоплату.

Добавим, что торговля с Европой также ограничена постановлениями правительства РФ от 9 марта. В частности, до конца года запрещен вывоз древесины из России в недружественные государства. Кроме того, под запрет попали фармацевтическая продукция, станки, турбины, сельхозоборудование, транспортные средства, полупроводники, смартфоны. Ограничения не распространяются на товары, вывозимые физлицами для личного пользования.

«Перебой с поставками неизбежен»

Нынешний логистический паралич, как считают эксперты, отразится на полках магазинов уже через три недели, когда должны были бы прийти партии товаров, которые не удается заказать. «Перебой с поставками неизбежен. Но за это время появятся инструменты, позволяющие обходить ограничения. Этот дефицит обратимый, и найдутся способы для восстановления импорта», — рассказал «Деловому Петербургу» Дмитрий Васильев, бывший представитель порта Гамбург в Санкт-Петербурге.

Участники рынка перевозок рассчитывают, что улучшение может начаться только после достижения «санкционного дна», когда стабилизируется международная обстановка и курсы валют: тогда предприниматели станут понимать, по каким ценам они смогут закупить товар за границей, а по каким продать в России.

Добавим, что внешнеторговый оборот между РФ и странами ЕС по итогам 2021 года составил €247,8 млрд.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия располагалась на пятом месте (после США, Великобритании, Китая и Швейцарии). В рейтинге экспортеров РФ находится на третьей строчке (после Китая и США).

Россияне ждут возвращения импортной бытовой техники

На этом фоне исследовательская компания «Ромир» проанализировала отношение россиян к иностранным брендам после того, как многие из них приостановили или ограничили свою деятельность в России.

Социологи выяснили, что россияне ждут возвращения импортных марок бытовой техники (56%) и авто (50%). А к концу марта увеличилось число желающих возобновления продаж иностранных брендов одежды и обуви (51%).

При этом 41% не хотят, чтобы на полки в магазинах вернулись иностранные производители пива. Также преобладает число тех, кто не поддерживает возвращение точек питания (39%) и крепкого алкоголя (37%).

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России оказались заморожены — такие данные привела 5 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс.