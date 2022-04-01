Депардье выступил против российской спецоперации. Раньше он называл Украину частью РФ

Гражданин России с 2013 года Жерар Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине. В Кремле предположили, что сейчас актер просто «не совсем погружен в политическую повестку дня». Российские власти готовы провести для Депардье необходимый ликбез. Раньше Депардье говорил, что восторгается президентом Владимиром Путиным, Россию называл «страной великой демократии», где живут счастливые люди, а Украину — частью России.

Депардье заявил, что считает российскую спецоперацию на Украине «безумным и недопустимым» шагом. При этом он подчеркнул, что простые россияне не несут ответственности за «неприемлемые» действия своего правительства. Актер также пообещал, что пожертвует доходы от трех своих концертов в Париже на нужды пострадавших украинцев.

В начале марта Депардье уже призывал стороны конфликта «сложить оружие» и начать переговоры. «Россия и Украина всегда были братскими странами», — подчеркивал он.

При этом Депардье заявлял, что всегда чувствовал «особую склонность к русским людям». «У меня всегда была особая склонность к русским людям, так хорошо описанным Достоевским, Толстым, Гоголем, Пастернаком и многими другими художниками», — делился актер.

В 2015 году Украина внесла Депардье в черный список. Ему закрыли въезд на пять лет, его имя запретили упоминать в украинских СМИ, а его фильмы — показывать в кино и по телевизору.

Одной из причин стало заявление актера о том, что Украина — это часть России, эти слова вызвали широкий общественный резонанс. «Я люблю и Россию, и Украину, которая является частью России», – сказал тогда Депардье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 апреля заявил, что Кремль в курсе последней критики Депардье насчет Украины.

«Поскольку там [в заявлении Депардье] упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое Минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», — считает Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль готов при необходимости все рассказать и объяснить Депардье, чтобы «он лучше понимал».

Раньше Депардье говорил, что «обожает» Россию, русскую культуру и очень любит Путина.

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. <...> Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал «Радио Москвы»! Это тоже часть моей культуры. <...> Я буду учить русский язык. Я уже говорил об этом с нашим президентом, Франсуа Олландом (президент Франции в 2012 - 2017 гг. — «Газета.Ru»). Я все это ему уже говорил. Он знает, что я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно», — рассказывал Депардье в 2013 году в связи с получением российского гражданства.

По словам актера, в 2013-м Путин лично позвонил ему и прислал самолет, чтобы вручить российский паспорт. »[Путин] позвонил и сказал «Жерар, приезжай». «Он послал мне самолет. Он дал мне паспорт», — делился Депардье.

Актер также подчеркивал, что не видит в Путине «чудовища», каким его рисуют некоторые журналисты. «Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища», — говорил Депардье.

Он добавлял, что порой встречается с российским лидером и «много с ним смеется». В 2020 актер рассказывал, что Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу».

При этом Депардье признавался, что лично не следит за политикой, но стремится все увидеть своими глазами. «Я люблю русскую историю, и мне повезло, что я понравился Путину и он меня пригласил», — признавался актер.

Сам Путин говорил в 2013 году, что дружит с Депардье и у них сложились «очень добрые личные отношения».

Оценивая Россию, Депардье называл ее «великой страной» и страной «великой демократии». Он также предполагал, что «российский народ очень счастлив». «Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был <...>, конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — уточнял Депардье.

«Да, я восхищаюсь Владимиром Путиным, в том числе и за то, что он сделал для русского народа. Я ощущаю себя россиянином, даже будучи за границей», — открыто заявил Депардье в 2020 году.

При этом в том же году он рассказал, что отказался встречаться с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном. «[Макрона] я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал: «Нет, я не очень хочу [встретиться]». Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве», — резюмировал Депардье.

В 2014 году Депардье совместно со швейцарским брендом CVSTOS даже выпустил серию эксклюзивных часов «Горжусь быть русским» (Proud to be Russian).

Депардье решил стать гражданином России после введения во Франции налога в размере 75% на доходы более €1 млн в год. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В 2018-м Депардье оформил прописку в Новосибирске. В сентябре 2020-го актер принял православие и крестился в соборе Святого Александра Невского в Париже.