Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
National Post: Украина приостановила набор иностранных наемников из-за нехватки оружия 18:23
На Украине смогут национализировать имущество россиян 18:22
Дочь Александра Серова выступила на сцене после долгого перерыва 18:21
Баринов одним словом описал поражение от Хорватии в отборе ЧМ-2022 18:19
Центробанк РФ изменил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам 18:19
Майли Сайрус выпустила первый в истории концертный альбом с песнями, выбранными... 18:15
Тренер по спортивной гимнастике избил 12-летнего школьника 18:11
Школьник нашел 800-летнюю печать и продал ее за $5000 18:09
США ввели против КНДР санкции за пуски новейшей ракеты 18:08
Российские кинотеатры будут показывать видео блогеров 18:06
Политика

Депардье выступил против российской спецоперации. Раньше он называл Украину частью РФ

Кремль предположил, что Депардье не до конца понимает происходящее на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Актер Жерар Депардье

Актер Жерар Депардье

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Гражданин России с 2013 года Жерар Депардье осудил российскую спецоперацию на Украине. В Кремле предположили, что сейчас актер просто «не совсем погружен в политическую повестку дня». Российские власти готовы провести для Депардье необходимый ликбез. Раньше Депардье говорил, что восторгается президентом Владимиром Путиным, Россию называл «страной великой демократии», где живут счастливые люди, а Украину — частью России.

Депардье заявил, что считает российскую спецоперацию на Украине «безумным и недопустимым» шагом. При этом он подчеркнул, что простые россияне не несут ответственности за «неприемлемые» действия своего правительства. Актер также пообещал, что пожертвует доходы от трех своих концертов в Париже на нужды пострадавших украинцев.

В начале марта Депардье уже призывал стороны конфликта «сложить оружие» и начать переговоры. «Россия и Украина всегда были братскими странами», — подчеркивал он.

При этом Депардье заявлял, что всегда чувствовал «особую склонность к русским людям». «У меня всегда была особая склонность к русским людям, так хорошо описанным Достоевским, Толстым, Гоголем, Пастернаком и многими другими художниками», — делился актер.

В 2015 году Украина внесла Депардье в черный список. Ему закрыли въезд на пять лет, его имя запретили упоминать в украинских СМИ, а его фильмы — показывать в кино и по телевизору.

Одной из причин стало заявление актера о том, что Украина — это часть России, эти слова вызвали широкий общественный резонанс. «Я люблю и Россию, и Украину, которая является частью России», – сказал тогда Депардье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 апреля заявил, что Кремль в курсе последней критики Депардье насчет Украины.

«Поскольку там [в заявлении Депардье] упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое Минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах», — считает Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль готов при необходимости все рассказать и объяснить Депардье, чтобы «он лучше понимал».

Раньше Депардье говорил, что «обожает» Россию, русскую культуру и очень любит Путина.

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. <...> Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал «Радио Москвы»! Это тоже часть моей культуры. <...> Я буду учить русский язык. Я уже говорил об этом с нашим президентом, Франсуа Олландом (президент Франции в 2012 - 2017 гг. — «Газета.Ru»). Я все это ему уже говорил. Он знает, что я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно», — рассказывал Депардье в 2013 году в связи с получением российского гражданства.

По словам актера, в 2013-м Путин лично позвонил ему и прислал самолет, чтобы вручить российский паспорт. »[Путин] позвонил и сказал «Жерар, приезжай». «Он послал мне самолет. Он дал мне паспорт», — делился Депардье.

Актер также подчеркивал, что не видит в Путине «чудовища», каким его рисуют некоторые журналисты. «Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища», — говорил Депардье.

Он добавлял, что порой встречается с российским лидером и «много с ним смеется». В 2020 актер рассказывал, что Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу».

При этом Депардье признавался, что лично не следит за политикой, но стремится все увидеть своими глазами. «Я люблю русскую историю, и мне повезло, что я понравился Путину и он меня пригласил», — признавался актер.

Сам Путин говорил в 2013 году, что дружит с Депардье и у них сложились «очень добрые личные отношения».

Оценивая Россию, Депардье называл ее «великой страной» и страной «великой демократии». Он также предполагал, что «российский народ очень счастлив». «Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был <...>, конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — уточнял Депардье.

«Да, я восхищаюсь Владимиром Путиным, в том числе и за то, что он сделал для русского народа. Я ощущаю себя россиянином, даже будучи за границей», — открыто заявил Депардье в 2020 году.

При этом в том же году он рассказал, что отказался встречаться с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном. «[Макрона] я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал: «Нет, я не очень хочу [встретиться]». Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве», — резюмировал Депардье.

В 2014 году Депардье совместно со швейцарским брендом CVSTOS даже выпустил серию эксклюзивных часов «Горжусь быть русским» (Proud to be Russian).

Депардье решил стать гражданином России после введения во Франции налога в размере 75% на доходы более €1 млн в год. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В 2018-м Депардье оформил прописку в Новосибирске. В сентябре 2020-го актер принял православие и крестился в соборе Святого Александра Невского в Париже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть