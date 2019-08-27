Жерар Депардье получил землю под Минском, чтобы пожить «среди крестьян»

Французский актер Жерар Депардье получил в Белоруссии участок, на котором сможет построить дом. Об этом сообщает tut.by.

Согласно представленной информации, земельный участок находиться недалеко от Минска, в в деревне Лапоровичи. Его размер составляет 0,15 га. Там актер сможет возвести одноквартирный дом.

«Годовая стоимость аренды --132,96 (белорусского) рубля (около $65. — Газета.Ru)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято после того, как Депардье встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и выразил желание пожить «среди крестьян».

Ранее сообщалось, что Депардье сыграет советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме «Пражская весна» хорватского режиссера Лордана Зафрановича.