Депардье высказался о Путине

Французский актер и гражданин России Жерар Депардье высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине.

Депардье, который недавно посетил Северную Корею, дал интервью газете Nice Matin. Отвечая на вопрос журналиста о дружбе актера со «спорными лидерами», он призвал не говорить глупые вещи.

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«Прошло 30 лет с тех пор, как Россия изменилась. Путин такой, какой он есть. Но я скажу вам, что [президент Франции Эммануэль] Макрон — такой же, как и Путин», — цитирует Депардье Le Figaro.

Актер также признался, что не любит давать интервью и не доверяет журналистам, отметив, что люди живут «в эпоху лжи и твитов».

Ранее сообщалось, что Депардье захотел получить турецкое гражданство.