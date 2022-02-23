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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Политика

«Военный конфликт на Украине никому не выгоден». Как прошли переговоры Эрдогана с Путиным

Эрдоган: Турция не признает решение России в отношении ДНР и ЛНР

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

РИА «Новости»
Анкара не признает решение РФ признать ДНР и ЛНР, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также отметил, что военный конфликт на Украине никому не выгоден. Президент РФ в свою очередь указал на «объективную необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду, 23 февраля, телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а результатов необходимо добиваться на основании Минских соглашений», — сообщили в МИД Турции.

Эрдоган подчеркнул, что обострение ситуации, особенно военный конфликт, никому не принесет пользы. «Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряженности и поддержания мира», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер добавил, что ожидает визита Путина. «Президент Эрдоган сообщил, что он ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время для участия в заседании совета сотрудничества высшего уровня, как это было согласовано во время визита Эрдогана в сентябре в Сочи», — рассказали в канцелярии.

В свою очередь, Путин указал на «объективную необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения», говорится в релизе Кремля.

«Затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ. В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования. Условлено о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах», — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Перед телефонной беседой с Путиным турецкий лидер также указал, что его страна «не имеет возможности отказаться от России, несмотря на обострение ситуации на Украине».

«Турция не может делать выбор в пользу России или Украины.

Мы нацелены на такие шаги по разрешению ситуации, которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба нашим связям с этими странами», — цитирует его агентство Anadolu. Эрдоган также отметил, что «Турция должна действовать очень чувствительно и предпринимать шаги осторожно».

Признание независимости ДНР и ЛНР

21 февраля Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля эти соглашения ратифицировали парламенты ДНР, ЛНР и РФ.

В тексте одного из указов президента сказано, что Минобороны должно обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

Решение о подписании документов было принято после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации гражданского населения.

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