Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что решение о признании республик было принято в условиях агрессии Украины в Донбассе и отказа Киева от выполнения Минских соглашений. «Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — говорится в сообщении.

Президент России также затронул тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и выразил разочарования в связи с позицией США и НАТО по этим гарантиям.

Отмечается, что стороны продолжат контакты в разных форматах.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не согласна с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, признание республик Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Он также сказал, что Турция не станет отказываться от отношений с Россией или Украиной из-за конфликта этих двух стран.