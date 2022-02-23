Эрдоган заявил, что Турция не откажется от России из-за Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от России на фоне обострения ситуации с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция не может отказаться от России или Украины, так как у Анкары с этими странами экономические, военные и политические отношения.

«Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения» , — сказал турецкий президент.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не согласна с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, признание республик Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России новые санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.