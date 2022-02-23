Бывший президент США оценил признание Россией независимости республик

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал решение России признать суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «гениальным». Об этом Трамп заявил в интервью американскому подкасту «The Clay Travis and Buck Sexton Show».

Как считает экс-глава Белого дома, РФ оказалась наиболее мощной миротворческой силой в регионе.

«Когда я вчера [22 февраля] увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». [Президент России Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно», — отметил Трамп.

По словам 45-го президента США, Путин намерен выступить в роли миротворца.

«Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — добавил Трамп.

Еще Трамп обратил внимание, что кризис на Украине во время его президентства был в более спокойной фазе. Дело в отношениях Трампа и Путина.

«Я очень хорошо знал Путина. Я отлично с ним ладил», — сказал Трамп.

Также бывший президента заметил, что Путин очень много делает для России.

21 февраля Путин подписал приказы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На Западе действия России расценили как нарушение международного права.

Ранее США ввели санкции против суверенного долга России.