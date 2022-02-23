Помпео заявил о вине Байдена в украинском кризисе

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что президент США Джо Байден фактически сам дал России «зеленый свет» для действий по украинскому кризису.

По его словам, Байден мог бы остановить строительство «Северного потока — 2» несколькими месяцами ранее и ввести «реальные санкции» в отношении России. Вместо этого глава США ввел ограниченный пакет санкций, который не запугал Москву.

Помпео добавил, что НАТО должно усилить присутствие в Эстонии, Литве и Латвии, «чтобы защитить эти страны».

Ранее Байден объявил о введении новых санкций против России в связи с признанием Москвы независимости самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик.