США подготовили санкции против российских банков на случай нападения РФ на Украину

Белый дом может запретить американским банкам обрабатывать переводы из российских банков. Источники информагентства Reuters рассказали, что эта мера входит в пакет новых санкций против России, который США подготовили на случай российского вторжения на Украину. Если подобное ограничение вступит в силу, это может ударить как по мировой торговле, так и по обычным гражданам, поскольку большая часть международных транзакций проходит в долларах США. В то же время Минфин России заявлял, что у него есть план действий на такой случай, и санкции окажутся «неприятны, но не смертельны».

Запрет на обработку транзакций для российских банков введут только если Россия действительно нападет на Украину, пояснили три источника Reuters. «Корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США позволяют осуществлять международные платежи. Американские власти надеются нанести удар по российской экономике, разорвав их.

«Этот вариант санкций «кусается», поскольку значительное количество мировых торговых транзакций осуществляется в долларах США. Но в то же время, это еще не настолько смертельное ограничение, как заморозка всех активов в США», — считает вашингтонский юрист Кей Джорджи, специализирующийся на международной торговле.

Собеседники Reuters не знают, какие именно российские банки могут попасть под новые санкции. Известно, что речь идет о крупнейших из них, но точный «черный список» власти могут изменить в последнюю минуту. Источники отметили, что Белый дом может освободить их определенные транзакции от санкций, если сочтет это необходимым.

Reuters отмечает, что корреспондентские банковские связи лежат в основе глобальных денежных потоков. Президент США Джо Байден ранее признавал, что если российские банки не смогут проводить транзакции с долларами, это также может иметь «негативные последствия для США» и для «экономик Европы».

Источники Reuters добавили, что власти США также планируют использовать новые блокирующие санкции против России. Под них попадут некоторые российские физлица и компании, но какие именно, не уточняется.

Западные санкции делятся на блокирующие (SDN, Specially Designated Nationals) и секторальные (SSI, Sectoral Sanctions Identifications). В первом случае в США блокируются активы физических лиц и компаний, попавших в черный список. Американские граждане и компании не могут вести любую коммерческую деятельность с фигурантами списка. За совершение существенных финансовых транзакций в интересах российских банков из списка SDN любой иностранный банк может сам лишиться доступа к американской финансовой системе (так называемые вторичные санкции). Физлицам, попавшим под блокирующие санкции, закрывают въезд на территорию США.

Секторальные санкции блокируют определенный сектор экономики. Например, запрещают поставлять в Россию оружие. Таким образом, граждане США не имеют права участвовать в определенных сделках с российскими компаниями.

Большинство госбанков в России уже давно попали под секторальные санкции США. «Наложенные ограничения не позволяют банкам привлекать долгосрочное фондирование за рубежом, и санкции привели к постепенному снижению заимствований банками на западных рынках», — отмечал старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин.

Запрет на обработку транзакций и включение в список SDN — это более агрессивная и потенциально опасная мера для российского банка. Министерство финансов России поясняло, что подготовило план действий на этот случай. Министр финансов Антон Силуанов утверждал, что новые санкции окажутся «неприятны, но не смертельны» для российской экономики. По его словам, в российских банках есть достаточный запас наличных в иностранной валюте.

«Мы обеспечим все депозиты, все расчеты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках [попавших под санкции]», — сообщал он.

Силуанов отметил, что Россия готова перейти к альтернативным возможностям передачи финансовой информации. «Или будем возить платежки в чемоданах. Я утрирую, конечно», — добавил министр.

Источники Reuters еще в 2019 году говорили, что крупнейшие российские банки совместно с Минфином и Центробанком разрабатывают план действий на случай введения новых санкций США.

«У каждого крупного банка есть пошаговый план того, что необходимо делать в этой ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — утверждал источник.

В мире уже есть примеры, когда США пытались отключить отдельную страну от международной платежной системы SWIFT, запретить ее банкам осуществлять транзакции в долларах. Но, как показывает практика того же Ирана, долларовые транзакции все равно будут проводиться, пусть и через цепочку из трех-четырех банков.

«Полностью запретить операции в долларах не в силах американского правительства. Это показала практика введения санкций против Ирана, когда полностью запретили операции через американские банки. Тем не менее Иран через банки третьих стран, хоть и с издержками, но проводил транзакции с использованием иностранной валюты. Таким образом, полной изоляции Ирана не получилось», — пояснял экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.