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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Россию завезли тонны долларов и евро

«Известия»: банки РФ увеличили ввоз наличной валюты из-за угрозы санкций Запада

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Финансовые аналитики указали на рекордный ввоз валюты российскими банками в страну. По их подсчетам, было ввезено валюты на суму $4,97 млрд наличными, сообщают «Известия».

Эксперты считают, это российские кредитные организации боятся западных санкций, которые могут спровоцировать сложности в безналичных расчетах.

До этого средний показатель ввоза составлял около $2 млрд.

Вес $4,97 млрд стодолларовых купюр составляет 50 тонн. Также большее количество наличности в страну ввозилось в конце марта 2020 года на фоне пандемии.

На фоне обострения ситуации на востоке Украины Запад угрожает отключить Россию от международной системы платежей SWIFT и закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда.

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась.

Политик уточнила, что эти «невиданные» санкции будут отличаться по срокам и интенсивности. По ее словам, такие рестрикции в отношении России будут достаточными. Спикер подчеркнула, что «ставки очень высоки» и может быть потеряно очень много жизней в случае недостаточной силы санкций, поскольку речь идет об «опасных и ненужных» боевых действиях, а не о торговых или других нарушениях.

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