Bloomberg: санкции против России могут затронуть обмен рубля на иностранные валюты

В преддверии переговоров президентов США и РФ американские СМИ сообщили о новом пакете антироссийских санкций, которые готовят Соединенные Штаты и Евросоюз. По данным телеканала CNN, ограничения коснутся «близкого окружения» Владимира Путина. В свою очередь, Bloomberg пишет о возможных мерах, затрагивающих обмен рублей на доллары, евро и фунты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз и США рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае «нападения» РФ на Украину. В числе вариантов, к которым на Западе склоняются в наибольшей степени — ограничение обмена Россией рублей на доллары, евро и фунты, пишет Bloomberg.

По данным издания, президент США Джо Байден может рассказать о потенциальных ограничениях в ходе запланированных на вторник переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Какие санкции могут ввести

Источники агентства считают, что наиболее существенной мерой называется отключение России от международной платежной системы SWIFT. В то же время они отметили, что это «создаст хаос среди простых граждан», поэтому такой шаг власти США рассматривают в качестве «ядерного» варианта.

Кроме того, обсуждается ограничение возможностей инвесторов по покупке российского госдолга на вторичном рынке и лишения доступа к нему энергетических компаний РФ.

Как передает телеканал CNN, ограничения коснутся «близкого окружения» Путина.

«Знакомые с ситуацией лица сообщили, что новые экономические санкции могут затронуть ряд секторов, включая энергетические компании и российские банки. Новые санкции могут также затронуть суверенный долг России», — приводит телеканал информацию своих источников.

Поддержать суверенитет Украины

Байден накануне принял участие в телеконференции с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Италии, в ходе которой они «обсудили свою общую озабоченность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткой риторикой России», — отмечается в заявлении Белого дома.

«Лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

В целом меры, которые рассматривает Байден, являются частью усилий Америки по возвращению некоторых рычагов влияния, отметил Bloomberg.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, выступая 6 декабря перед журналистами, ясно дал понять, что США не хотят вводить свои войска на Украину в случае «российского вторжения». В то же время он заявил, что Вашингтон поможет Киеву и направит больше сил и средств союзникам по НАТО, граничащим с Россией.

«Никто из нас не стремится к конфронтации или кризису. Дипломатия остается лучшим путем для урегулирования конфликта на Донбассе и решения других проблем», — приводит агентство позицию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Издание отмечает, что для Путина цель переговоров «частично состоит в обмене мнениями с самим Байденом: чем больше он взаимодействует с лидером США, тем больше он получает легитимность и международное влияние, демонстрируя неизменное мастерство России на мировой арене».

«Эта стратегия сработала для него, о чем свидетельствуют четыре разговора, которые он провел с Байденом с января», — отмечается в статье.

Главное требование Путина — обязательные гарантии от США и их союзников о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не разместит там оружие, которое Россия считает угрозой, — вряд ли уйдет далеко с Байденом, пишет Bloomberg. Американский лидер в минувшие выходные отверг «красные линии» Кремля над Украиной как неконтролируемые.

Энергия как рычаг воздействия

Американские эксперты подчеркивают, насколько тесно взаимосвязана роль России как поставщика энергии в Европу с ее политикой безопасности в отношении Украины, у которой есть соглашения о транзите российского газа.

Энергия также является потенциальным источником рычагов воздействия: якобы продолжающаяся российская «агрессия», как утверждают аналитики, может изменить судьбу завершенного, но еще не введенного в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», который администрация Байдена «не пыталась остановить, даже несмотря на то, что она выступает против этого проекта».

«Я думаю, что «Северный поток — 2» очень важен», — сказал Стивен Пайфер, научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета. По его словам, у Байдена все еще есть возможности ввести более широкие санкции.

«Ключевой проблемой для Байдена является политика силы: ему придется убедить Путина в том, что усиление экономического давления принесет такую боль, которой не обладали предыдущие режимы санкций, при этом, по сути, признавая, что использование вооруженных сил США на самом деле нецелесообразно», — пишет Bloomberg.