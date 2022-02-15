«Самой популярной валютой станут консервы». Как будем платить в случае войны

В случае войны не будет блокировки карт, рублевые расчеты не прекратятся, картами Visa и MasterCard в рублях россияне смогут расплачиваться. Если что – всегда есть «пластик» платежной системы «Мир». Наличные не ограничат хождение. Инфляция вырастет, но Россия уже жила при ее высоких значениях. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказали экономисты.

В случае войны между Россией и Украиной Запад может ввести жесткие санкции, которые приведут к блокировке банковских карт, счетов, росту цен, дефициту товаров и дефолтам огромного числа компаний. Об этом заявил завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин в беседе с «Капитал страны».

По словам экономиста, ограничения сильно ударят по населению России. В частности, граждане не смогут снять деньги в банкоматах и забирать вклады в банках. Скорее всего, запретят операции по обмену рублей на иностранную валюту и ограничат хождение наличных денег, уточнил он.

Рублевые расчеты не пострадают

Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что расчеты в рублях в случае войны и санкций никак не пострадают.

«Они не будут останавливаться. Российские банки обеспечат гражданам возможность снимать деньги в банкоматах, проводить платежи и расчеты в рублях», — заверил Дубинин.

По его словам, в случае введения санкций могут прекратиться лишь платежи в иностранной валюте, как это было в период санкций против Ирана. Ограничения тогда коснулись именно международных платежей.

«Любые безналичные платежи в иностранной валюте могут быть остановлены из-за того, если американские и европейские банки заморозят корреспондентские счета российских банков», — заключил Дубинин.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что запрета на хождение наличных денег не будет, как не будет и запрета снимать средства с банковских счетов.

«Внутренние расчеты производятся в рублях и осуществляются через Центральный банк. Могут быть введены некоторые ограничения на валютные операции, но также об этом нельзя говорить уверенно. У банков достаточно валютных запасов для удовлетворения спроса на наличку», — считает Кочетков.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст уточнил, что коммерческие банки всегда могут заказать в ЦБ дополнительную наличность. Здесь, скорее, может возникнуть порочный круг: если люди начнут переживать из-за возможности снять деньги со счетов, то создадут высокую нагрузку на офисы и банкоматы. Следствием станет временный дефицит наличных.

По словам Кочеткова, возможен дефицит отдельных товаров, но большую часть товаров первой необходимости Россия производит сама. Он полагает, что могут возникнуть реальные проблемы у тех, кто импортирует российские товары, а это не только нефть и газ.

«Как минимум, Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок. В любом случае, принятие крайне жестких санкций, по сути, лишает условный Запад каких-либо рычагов влияния на Россию», — уверен эксперт.

Visa и MasterCard будут работать

По словам экс-главы ЦБ Дубинина, карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в случае обострения геополитической обстановки: ограничения коснутся только «пластика», выпущенного зарубежными банками.

«Доллар и евро – 90% всей торговли, и эти операции в случае санкций могут быть остановлены. Это касается как граждан, так и бизнеса. Но это сделать с большой долей вероятности никто не рискнет, иначе возникает вопрос – как оплачивать поставки нефти и газа на международный рынок. Это может быть обратной стороной медали. К тому же это решение подрывает доверие к доллару: если им так легко можно манипулировать, то в мире будут искать другие пути расчетов», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Кочетков рассказал, что платежные системы Visa и Mastercard, скорее всего, потеряют российский рынок, но средства на банковских счетах никуда не денутся. У россиян всегда будет возможность оформить карту «Мир» или использовать систему быстрых платежей, напомнил он.

По мнению Кочеткова, при негативном сценарии курс рубля заметно просядет и это является определенной проблемой, так как спровоцирует очередной виток инфляции.

Будет ли инфляция двузначной, Дубинину затрудняется ответить. «Но мы уже жили при таких цифрах роста цен достаточно долго несколько лет назад. Было 13-14%», — отметил эксперт.

А если война?

По словам Кочеткова, если речь идет о войне как таковой, то в случае реального глобального конфликта все экономики мира перейдут в мобилизационный режим, и тогда о банковских операциях вообще придется временно забыть.

«При определенных раскладах самой популярной валютой станут патроны и консервы», — уточнил Кочетков.

По словам Шуста, в случае военных действий возникают проблемы совершенно иного порядка – это и драматические последствия в моменте, и разрушение устоявшихся экономических связей. По его словам, у предпринимателей чрезвычайно сузится временной горизонт: что-либо планировать на краткосрочную перспективу будет невозможно, это отчасти парализует экономику.

«Все-таки у нас не военная экономика, как, например, в Северной Корее. Мы сильно зависим, как и все в мире, от импорта и экспорта, обмена информацией. Поэтому с вооруженными действиями она совместима плохо», — отметил Шуст.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не увидел поводов для беспокойства.

«Ничего не будет. Все будет хорошо. Я не вижу рисков обострения геополитической обстановки. Для того, чтобы началась война, нет никаких оснований, кроме слов провокаторов», — заявил Аксаков «Газете.Ru».

По словам Дубинина, россияне начали самостоятельно оценивать собственные риски в случае войны и уже начали снимать валюту со счетов в российских банках. По данным ЦБ, в январе граждане продали валюту более чем на 100 млрд рублей.

«Но это не бегство, нет катастрофических снятий», — подчеркнул Дубинин.