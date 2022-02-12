«Россия перестанет быть православной страной, если ничего не делать c мигрантами»

Калужская область начала борьбу с мигрантами — им запретили работать в ряде сфер обслуживания, а сам регион вышел из программы по переселению соотечественников. На этой неделе на уровне Совета безопасности России появилась комиссия по миграционной политике, которую возглавил Дмитрий Медведев. 11 февраля он выступил с речью об угрозах со стороны этнических анклавов. При этом общего взгляда на миграционный вопрос на федеральном уровне нет, говорят эксперты.

Что решили в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 февраля заявил об изменении миграционного курса региона в сторону ужесточения. По соцсетям главы региона могло сложиться впечатление (возможно, ошибочное), что решение было принято едва ли не на эмоциях.

Утром Шапша приехал без предупреждения в миграционный центр в Боровском районе, где обнаружил приезжего, который «не понимал по-русски не бельмеса».

«Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», — поразился он.

На видео глава региона уточнял у мигранта, стоил ли его сертификат пять тысяч рублей. Губернатор заверил, что отныне все документы от мигрантов, «которые по факту не знают нашего языка» будут проверять еще раз. Шапша добавил, что все приезжающие в Россию должны вести себя так, чтобы «не вызывать раздражения в той среде, где они живут».

После этого глава области подписал постановление о запрете приезжим работать в розничной торговле и общепите, — в том числе они не смогут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам нельзя будет работать в общественном транспорте (включая такси) и в агентствах по найму персонала. Работодатели должны будут избавиться от приезжих сотрудников в течение трех месяцев.

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов не увидел в решении Шапши дискриминации в отношении приезжих.

«У губернаторов были и остаются такие полномочия, когда они могут ограничивать в тех или иных секторах. Я не вижу здесь никакой дискриминации. Губернатор пытается решить ситуацию, ориентируясь на взгляд жителей области. Если людей беспокоит эта проблема, и ее нельзя урегулировать какими-то мерами информирования о том, что иностранцы вносят существенный вклад в развитие области.

Что делать, если это не помогает? Нужно либо смириться и работать в другой сфере, либо поменять место жительства», — сказал он «Газете.Ru».

Руководивший регионом 20 лет предшественник Шапши, сенатор Анатолий Артамонов, в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» не стал давать оценку как этим решениям нынешнего главы, так и в целом миграционной политике в его регионе.

«Я не комментирую решения преемника. Значит, ему виднее, раз решился на такое», — сказал он.

Соотечественники с нюансом

Подписанный губернатором Шапшей документ приостанавливает действие государственной программы по добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом. С 2007 года по ней в регион прибыло более 90 тыс. соотечественников.

В пресс-службе администрации губернатора Калужской области пояснили «Газете.Ru», что изначально предполагалось использование упомянутой программы русскоговорящими соотечественниками.

«До поры до времени так и было. Но после анализа актуальных данных было выявлено, что к 2021 году доля таковых снизилась до 17%. Программа перестала достигать первоначально поставленных целей.

В то же время уроженцы стран Средней Азии пользовались ею для получения российского гражданства в упрощенном порядке. В большинстве своем они не обладали квалификацией и не владели русским языком.

При этом носители русского языка сохранят после сегодняшнего решения все возможности получить гражданство в упрощенном порядке», — сказал представитель губернатора.

О том, что именно программа по переселению соотечественников сыграла ключевую роль в нынешнем кризисе, «Газете.Ru» сказали и в областном парламенте. По словам депутата Заксобрания Калужской области Надежды Ефремовой, проблема миграционной политики в регионе достигла своего пика.

«С момента начала действия программы прошло больше 10 лет — и нельзя отрицать, что первоначальные ее цели просто перестали достигаться. Основная масса представителей славянских национальностей, носителей русского языка и ее культуры прибыли в наш регион уже давно. В последние годы же в регион в основном прибывают этнические мусульмане из стран Средней Азии. Надо признать, что многие из них не владеют русским языком и не хотят интегрироваться в российское общество», — сказала парламентарий.

Наукоград с мигрантами

Крупные проблемы местных жителей и правоохранителей с мигрантами в Калужской области напрямую связаны с ростом их числа в последние годы.

По информации Калугастата, население области за прошлый год увеличилось на 18 688 человек. Этот прирост произошел как раз за счет миграции из других областей и стран.

В регион приехало на 30 390 человек больше, чем уехало, а вот смертность превысила рождаемость на 11 702. Большинство мигрантов прибывают в область из Таджикистана (34%), Узбекистана (30%) и Армении (8,6%).

В похожей ситуации оказался наукоград Обнинск, который Владислав Шапша возглавлял на протяжении пяти лет до своего назначения на главный пост области. Осенью прошлого года начальник ОМВД России по Обнинску Сергей Воронежский говорил, что в городе зарегистрировано 38 тысяч мигрантов (из 117 тысяч всего населения). Но некоторые эксперты при этом предупреждают, что статистика может вводить в заблуждение.

«Условно, если говорят, что где-то мигрантов 30 тысяч, это не верно. В реальности это 30 тысяч постановок на миграционный учет, ведь некоторые люди могут в течение года четыре раза обращаться», — пояснил Ренат Каримов из профсоюза трудящихся мигрантов.

Депутат Ефремова тем не менее считает, что в Обнинске и северных районах Калужской области число мигрантов давно перевалило за «допустимый» уровень, и в будущем проблемы будут нарастать.

«Администрация, как я понимаю, пыталась решить проблему с вымиранием населения региона, используя для этого миграцию. Не думая о том, что это — палка о двух концах. Сейчас основная проблема с мигрантами, на мой взгляд, заключается в отсутствии у них чувства гордости за нашу страну и ее народ. Кроме того, проблемы в конкуренции за рабочие места и доступное жилье, отношении мигрантов к нашим традициям», — сказала она.

Пресс-служба губернатора объясняет острую ситуацию в Обнинске тем, что наукоград активно развивается, и на стройках, предприятиях и в пищепроме нужна рабочая сила.

«Кроме того, из Обнинска до Москвы рукой подать (96 км – «Газета.Ru»). Поэтому город очень привлекателен для мигрантов», — отметили в пресс-службе, добавив, что область нуждается в привлечении трудовых ресурсов, но в необходимых отраслях и объеме.

По словам Надежды Ефремовой, избиратели часто делятся с ней своими опасениями по поводу возросшей преступности среди детей мигрантов.

Последние конфликты с участием мигрантов в Калужской области В октябре 2021 года толпа мигрантов в Обнинске до смерти избила 26-летнего молодого отца. На кадрах видно с камер наблюдения было видно, как к молодому человеку, сидящему за столом, подошли несколько мужчин и начали с ним о чем-то спорить. Затем участники конфликта продолжили разборки на улице, где мужчину повалили на землю и избили ногами. Он сумел вызвать такси и ухал домой, но затем скончался от полученных травм. Читать дальше

«Данную проблему решать надо системно и на федеральном уровне в первую очередь, иначе она приведет к тяжелым последствиям. Главное — выдерживать баланс между мигрантами из европейских стран и лицами совсем иной этно-культурной традиции. Иначе мы получим то, что сейчас отравляет спокойную жизнь в Европейском союзе...» — сказала депутат, добавив, что полностью поддерживает последние решения Шапши.

Недавно в Обнинск выезжала и комиссия из Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России. «Там немало деталей всплыло. Например, подозрительно много мигрантов получило гражданство через органы власти города Жуков, надо разобраться. (…) Нужно создать такую систему, чтобы в течение десяти лет после получения гражданства мигрант мог его лишиться за любое преступление, начиная от оскорбления нашего гимна и флага», — говорил в январе член СПЧ Кирилл Кабанов.

Сейчас же гражданство Российской Федерации продолжают приобретать люди, не владеющие государственным языком. Портал Readovka сообщает, что в Обнинске из 2099 школьников-инофонов, для которых русский язык — не родной и не главный в общении, уже 1322 — граждане России.

«Во власти все лоббируют свой подход»

Калужская область во многом повторила путь Калининградской области, где летом 2021 года губернатор Антон Алиханов подписал указ, запрещающий на год иностранным гражданам работу по патентам в ряде секторов. Там речь шла, например, о такси, деятельности по предоставлению мест для краткосрочного проживания, сфере трудоустройства и подбора персонала, — но не строительстве.

На этой неделе темой мигрантов занялись и на федеральном уровне. Так, в Совете безопасности появилась комиссия, которую возглавил заместитель председателя органа Дмитрий Медведев. Комиссия должна будет выполнять задачи по обеспечению нацбезопасности государства в миграционной сфере и регулирование миграции в интересах социально-экономического развития.

Сам Медведев 11 февраля обратил внимание, что в местах компактного проживания мигрантов возрастает риск образования этнических анклавов.

«Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема образования] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы»,

— сказал Медведев в ходе совещания по вопросу дополнительных мер по интеграции и адаптации мигрантов.

При этом во власти нет единой точки зрения по миграционному вопросу, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Константин Калачев.

Например, 9 февраля Москва и Душанбе достигли договоренностей, по которым в Россию смогут въехать более 120 тысяч трудовых мигрантов, которым в 2021 году запретили въезд. Аналогичное решение было принято осенью 2021 года для 158 тысяч граждан Узбекистана.

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«Это история, в которой представители власти расходятся во мнениях. Возьмите вице-премьера Марата Хуснуллина, который говорит, что стране нужны новые миллионы трудовых мигрантов. С другой стороны, Калужская область и комиссия Медведева.

Просто кому-то нужно отчитываться за построенные метры жилья перед президентом, а кто-то отвечает за безопасность и стремится не допустить в страну, например, сторонников радикального ислама, ведь мигранты бывают и такие. Понятно, что сейчас надо вырабатывать единые подходы, которые будут включать и экономические и политические вопросы», — отметил политолог.

По словам Калачева, привлечение трудовых мигрантов – один из трех способов преодоления демографических проблем страны (помимо повышения рождаемости и снижения смертности). Политолог говорит, что такой метод несет в себе как достаточно простое решение для покрытия дефицита рабочих рук, так и политические угрозы.

«С одной стороны, привлечение трудовых мигрантов решает проблемы экономики. Более того, как правило, они — зависимые люди. Часть из них хочет получить российское гражданство и демонстрирует полную лояльность, в дальнейшем они становятся удобными избирателями. С другой стороны, это часто вызывает недовольство коренного населения страны, которым кажется, что уже и так мигрантов слишком много. Тем более, что люди не верят в официальную статистику. У нас очень низкая безработица, но при этом найти работу очень сложно. Люди считают, что мигранты отнимают у них рабочие места. А зарплаты у них низкие, потому что мигранты готовы работать за такие деньги, за которые не готовы работать коренные жители», — отметил Калачев.

Эксперт добавил, что, вероятнее всего, ужесточение со стороны государства по правилам миграции все-таки будет, так как на это существует общественный запрос.

«Ситуация такова, что иначе у нас просто поменяются культурные коды. Мы уже перестанем быть православной страной, если ничего не делать», — заключил он.