«Раскаиваюсь, но я не участвовал». Что говорили мигранты после нападения на «Пятерочку»

Суд арестовал четверых мигрантов, подозреваемых в ограблении подмосковной «Пятерочки» в поселке под Истрой. Во время налета преступники до смерти забили кассиршу магазина. Еще двое пострадавших попали в больницу. Во время общения с журналистами никто из обвиняемых не признал вину. Трое из них утверждают, что никого не убивали.

Всех подозреваемых суд отправил в СИЗО на два месяца. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть (ч. 4 ст. 162 УК России и ч. 4 ст. 111 УК).

Всего по делу проходят четверо человек, они приехали в Россию из Таджикистана. Это 19-летний Назиркул Бобокулов, 21-летний Хабибулло Мухамадиев, 24-летний Акбарали Бурхонов и 29-летний Зафар Худойкулов.

Самый старший из подозреваемых, Худойкулов заявил журналистам, что не знал об ограблении. По словам мигранта, знакомые попросили его за деньги подвезти их до магазина, а потом забрать оттуда.

«Они мне просто заплатили за оказанную услугу, как такси, и все. Они мне не рассказывали, что, как, к чему. <...> Я их знаю с лета. Я их не знаю с плохой стороны. Если бы знал, я бы не общался с ними», — сказал Худойкулов.

Он уточнил, что остальные подозреваемые заплатили ему 4,5 тыс. рублей. Как утверждает Худойкулов, он не заметил ничего подозрительного, например крови на товарищах, после того, как они ограбили магазин. Свою вину по предъявленному обвинению мигрант не признает, но добавил, что раскаивается.

«Я раскаиваюсь, но я в этом не участвовал», — подчеркнул Худойкулов.

Другой обвиняемый, 24-летний Бурхонов, на вопрос журналиста, не мучает ли его совесть за смерть погибшей кассирши «Пятерочки», тоже заявил, что лично никого не убивал. «Я извиняюсь. Я не знал про эту ситуацию», — добавил он.

«Не знали, что человека убили?» — уточнил журналист. «Не знал», — ответил Бурхонов.

Третий подозреваемый, 19-летний Бобокулов, как и старшие товарищи, не признается, что участвовал в убийстве. «Нет, не убил», — сказал он на вопрос журналиста «стоило ли это того, ведь вы убили женщину».

При этом Бобокулов отметил, что ему стыдно за произошедшее. «Да, конечно [cтыдно]. Я не хотел так сделать», — сообщил он.

Последний подозреваемый, Мухамадиев отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ограбление «Пятерочки» произошло в ночь на 9 февраля в подмосковном поселке Новопетровское. Когда сотрудники уже закрывали магазин и собирались домой, в продуктовый ворвались двое мужчин в балаклавах, вооруженные ручками от топора. Еще один подельник был снаружи и следил за обстановкой, а другой сообщник остался за рулем автомобиля преступников.

Подозреваемые избили 51-летнюю кассиршу Людмилу Вяткину, директора магазина Наталью и ее мужа Сергея Пашкова, который приехал забрать жену с работы. Кассир скончалась на месте, Пашковых госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Грабители украли 71 тысячу рублей и скрылись.

Подозреваемых быстро задержали по горячим следам в соседнем поселке. У одного из них, Мухамадиева после задержания обнаружили 43 тысячи рублей наличными.

СК выяснил, что двое мигрантов находятся в стране нелегально. Власти проведут проверку в контролирующих органах и оценят действия чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.

Telegram-канал SHOT узнал, что Худойкулов, в частности с 2017 года живет в России без регистрации. Бурхонов в России проживает с 2020 года, имеет временную регистрацию в Москве, Мухамадиев временно зарегистрирован в Подмосковье, с ним в одной квартире зарегистрирован Бобокулов.

Как сообщил СК, задержанные мигранты признались в двух других эпизодах разбойных нападений в том же Истринском городском округе. «В ближайшее время данные уголовные дела поступят в следственный отдел из органов МВД для соединения в одного производство», — уточнили в СК.

Кроме того, оказалось, что один из нападавших ранее работал в «Пятерочке», поэтому знал детали внутренней работы сотрудников.

Член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов сообщил, что после нападения на супермаркет в Истре в Подмосковье может начаться внеплановая проверка охранных структур. Он объяснил, что необходимо выяснить, по чьей вине произошло нападение, в результате которого погибла кассирша «Пятёрочки».