«С Геннадием Андреевичем все хорошо». Почему госпитализировали лидера КПРФ

Геннадия Зюганова, 77-летнего лидера КПРФ, госпитализировали с признаками простудного заболевания. В пресс-службе партии указали, что его поместили в больницу превентивно — по совету врачей для того, чтобы исключить риски. Впрочем, внук политика опроверг информацию о госпитализации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бессменный лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Он отметил, что решение о госпитализации 77-летнего политика было принято «с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных им в течение последних нескольких лет оперативных медицинских вмешательств».

Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности контактирует со многими людьми, уточнил Ющенко. Кроме того, в последнее время у главы партии «были признаки простудного заболевания». В то же время в пресс-службе выразили надежду, что уже через несколько дней Геннадий Андреевич будет выписан.

Где лечат Зюганова...

На уточняющий вопрос «Интерфакса», в каком именно медучреждении находится лидер КПРФ, Ющенко сказал, что Зюганов, как правило, проходит лечение в Центральной клинической больнице в Москве.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») сообщил, что Зюганова госпитализировали «в тот же корпус ЦКБ, где лежит Владимир Жириновский».

«Эта информация требует дальнейшего подтверждения, но по данным моего источника, в ЦКБ госпитализирован еще один лидер фракции, в данном случае, КПРФ — Геннадий Андреевич Зюганов. В тот же корпус, где лежит В. Жириновский.

Со слов самого Зюганова, он трижды вакцинирован. Пожелаем всем заболевшим выздороветь!» — написал Лысаков в своем Telegram-канале.

...и от какой болезни

В беседе с «Газетой.Ru» Ющенко уклончиво ответил на вопрос о связи госпитализации Зюганова с коронавирусом.

«Все связано с коронавирусом, вся жизнь связана с коронавирусом, вы работаете на удаленке, все сейчас связано с коронавирусом», — констатировал он.

Ющенко заявил, что к распространенной Лысаковым информации нельзя относиться как к достоверной, но сообщать, в каком отделении на самом деле лежит Зюганов, не стал.

«Лысаков не депутат, он не имеет медицинского образования и никакого отношения не имеет к ЦКБ. Поэтому я не знаю, чем он руководствуется, когда такое пишет. Что касается Зюганова, он проходит плановую профилактику по рекомендации врачей, которая собственно была с учетом его медицинских показателей и оперативных вмешательств, которые были на протяжении последних трех-четырех лет», — пояснил он.

Позднее внук лидера компартии 33-летний Леонид Зюганов опроверг сообщения о госпитализации своего деда. Он сообщил, что Геннадий Андреевич «чувствует себя хорошо и находится не в больничной палате, а на работе».

«С Геннадием Андреевичем все хорошо. Я уже ответил на десяток звонков. Вчера разговаривали с ним, он очень бодрый был. Кто-то запустил «утку». Может, его видели у врача, он сегодня был у него. С ним все нормально, никуда его не госпитализировали, он на работе. Я бы знал, да и скрывать смысла нет. Все хорошо», — передает его слова телеканал «Звезда».

О госпитализации 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за заражения «омикрон»-штаммом коронавируса стало известно 9 февраля. В Минздраве сообщили, что Жириновского доставили в больницу еще 2 февраля. Председатель партии скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.

По последним данным ВЦИОМ, рейтинг КПРФ оценивается в 15,3%, ЛДПР — в 8,2%. На прямой вопрос о доверии Жириновскому положительно ответили 28,1% респондентов, Зюганову — 24,5%.