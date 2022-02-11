Канада научила: дальнобойщики готовятся заблокировать Париж и Брюссель

Французские дальнобойщики и сочувствующие им активисты планируют устроить в Париже масштабную акцию. Протестующие не скрывают: их вдохновили недавние события в Канаде, где местные водители объединились в так называемый «конвой свободы», чтобы добиться отмены новых коронавирусных ограничений. Удастся ли французским активистам произвести такой же ажиотаж и угрожают ли их планы президентской кампании Эммануэля Макрона — разбиралась «Газета.Ru».

Французские власти, видимо, под впечатлением от дестабилизации в Канаде сразу обозначили границы допустимого. В пятницу, 11 февраля префектура полиции Парижа официально запретила передвижение грузовиков в столице. Под запрет также попали транспортные средства, которые, по мнению властей, должны были участвовать в так называемом «конвое свободы». Нарушителям грозят крупные штрафы и тюрьма.

«Власти развернут дополнительные силы <…> чтобы предотвратить блокировку основных дорог и иметь возможность задерживать тех, кто нарушит запрет на протесты», — говорится в заявлении городской полиции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также предупредил активистов. По его словам, правоохранительные органы примут меры, если одна группа людей попытается помешать свободе другой, «особенно на подъездах к столице».

«Если такое случится, ответ государства будет максимально жестким», — сообщил Дарманен.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в свою очередь заявила, что понимает цели протестующих, сравнив их с акциями «желтых жилетов», потрясших страну в 2018 году.

Против чего протестуют

Участники «конвоя свободы» планируют разделиться на шесть групп. Демонстранты намерены добраться до Парижа в пятницу вечером. Машины едут из Ниццы, Байонны, Страсбурга, Шербура, Лиона и других городов. И хотя точное место встречи не называется, местные СМИ ожидают встретить «конвой» на парижской кольцевой магистрали. К понедельнику (14 февраля) активисты планируют прибыть в Брюссель для совместной акции с местными демонстрантами.

Протестующие во Франции демонстрируют высокий уровень самоорганизации. В одном из Telegram-каналов движения опубликованы советы для людей, которые хотят помочь активистам.

Среди всего прочего, сочувствующим предлагают приготовить еду для водителей, предоставить им ночлег и топливо, а также оказать финансовую поддержку. По схожему сценарию действовали канадские активисты.

Организаторы протестов во Франции рассчитывают привлечь к акции более широкие слои населения. Они ясно дают понять в социальных сетях: будь то учитель или художник, студент или медсестра — рады будут всем.

По словам самих активистов, они протестуют против закона о «вакцинных пропусках», который вступил в силу 24 января. Согласно этому документу, граждане Франции не могут посещать публичные места без прохождения полной схемы вакцинации. До принятия нововведений люди могли «выходить в свет», предоставив свежий отрицательный тест на коронавирус либо документально подтвердив перенесенную болезнь.

Новый закон также ужесточил наказания за нарушение мер санитарной безопасности и подделку документов. Штраф для юридических лиц вырос до 50 тыс. евро. Физических лиц могут приговорить к выплате до 75 тысяч евро и заключению сроком до 5 лет.

Французские традиции протеста

Протестная активность не спадает в стране с 2018 года, когда правительство Макрона впервые инициировало масштабные неолиберальные реформы с целью оздоровления экономики.

В разговоре с «Газетой.Ru» заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев указал, что во Франции множество социальных групп протестуют одновременно, придавая протестному движению вид «пестрой мозаики». У каждой протестной группы есть свои специфические мотивы и причины быть недовольными, поэтому требования дальнобойщиков стоит рассматривать в качестве самостоятельного явления, рассказал эксперт.

«Не стоит заметать все протесты под одну гребенку. Вообще для президентства Макрона характерна такая повышенная социальная активность. Он проводит болезненные реформы с 2017 года, и социальная цена за это оказалась очень высокой — поэтому недовольных очень много», — заявил Тимофеев.

«В целом, французы подустали от протестов. История с дальнобойщиками связана не только с ковидом, но и с экономическими вопросами, зарплатами.

Протесты против коронавирусных ограничениях идут чуть ли не с прошлого года. Альтернативных вариантов решения никто не выдвигал. Люди могут и дальше протестовать, выражать возмущение. Но я не думаю, что это спровоцирует серьезный кризис», — резюмировал эксперт.

По словам руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН, профессора НИУ ВШЭ Юрия Рубинского, протесты против коронавирусных ограничений стали важным фактором политической жизни Франции. Поэтому власти должны принимать во внимание народные волнения.

«Властям не обязательно соглашаться с ковидоскептиками. Но есть ощущение, что общественное мнение требует обличения некоторых ограничительных мер — это факт, и это общее явление для всего мира», — объяснил эксперт.

Рубинский уверен: французское общество устало от карантинных мер. Сейчас страна живет в таких условиях, когда проблемы разного рода «переплетаются»; протесты продолжались бы и без коронавируса, считает Рубинский.

Эммануэль, смотри в оба

Протесты французских дальнобойщиков стоит рассматривать в контексте грядущей президентской гонки, считает Павел Тимофеев. Именно сейчас оппоненты Макрона могут использовать волнения для того, чтобы набрать дополнительные электоральные баллы.

«Надо смотреть на реакцию французских политиков. Оппоненты Макрона могут попытаться воспользоваться ситуацией, выступив в роли защитников протестующих. Кто-то даже может потребовать от президента ослабить коронавирусные ограничения. Но Макрон на это не пойдет.

Ему важно показать себя в качестве лидера, поскольку все, что сейчас он будет говорить и делать, будет активно считываться и учитываться французами перед выборами», — заявил Тимофеев.

Эксперт убежден, что Макрон не пойдет на уступки. В противном случае он показал бы себя человеком, «у которого нет четкой позиции».

«Он хочет показать себя человеком, который контролирует ситуацию», — заключил эксперт.

Общеевропейский бунт

Активисты не планируют надолго задерживаться в Париже. Следующая остановка — Брюссель, где на 14 февраля запланирована общая встреча протестующих из разных европейских стран.

О своем намерении присоединиться к «конвою» уже заявили активисты из Испании, Италии, Нидерландов, Литвы и Чехии — они рассчитывают добраться до столицы Бельгии и Евросоюза к понедельнику.

Как и в случае с французскими активистами, дальнобойщики из других стран-членов ЕС также координировали свои действия с помощью Telegram.

Власти Бельгии тем временем запретили перемещение «конвоя свободы» из грузовиков по своей территории. Как долго продержится запрет — пока неизвестно.

Старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Петр Осколков считает, что на данный момент трудно сказать, создаст ли «конвой свободы» проблемы для нормального функционирования бельгийских регионов. Эксперт также обратил внимание, что у движения до сих пор не наблюдалось признаков централизованного управления, поэтому говорить о какой-то угрозе Евросоюзу преждевременно.

«В Нидерландах особых проблем создано не было. Но там конвои проходили через провинции, тогда как в Бельгии основной акцент сделан на Брюссель. Если акция состоится, это может создать определенные проблемы для движения в городе и работы коммунальных служб. Но долговременного и серьезного отрицательного эффекта на работу бельгийской инфраструктуры это вряд ли окажет», — резюмировал эксперт.