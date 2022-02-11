Высшие чиновники страны. Кто вошел в состав комиссии по миграции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, ее возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. В состав нового ведомства, в том числе, войдут министры, директор ФСБ и председатель СК РФ.

Кто войдет в новую комиссию

«Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в течение месяца должен быть утвержден состав комиссии, ее положения. Причем указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщается в документе, комиссия призвана обеспечить национальную безопасность РФ в миграционной сфере и «регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны». Она также должна будет координировать действия органов власти при реализации государственной миграционной политики.

Среди функций комиссии – анализ миграционной ситуации в стране, выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в этой сфере, подготовка советов и предложений Совбезу в области пресечения незаконной миграции и политики в этой области.

Комиссия также должна будет проводить исследования в миграционной сфере, развивать международное сотрудничество в этой области, противодействовать политике других государств, представляющих угрозу национальным интересам РФ.

Кроме того, члены Комиссии будут разрабатывать законопроекты, финансовые, технические или иные меры для реализации государственной миграционной политики. Комиссия сможет создавать временные рабочие группы, привлекать к своей аналитической и экспертной деятельности ученых и специалистов.

Согласно тексту указа, положение о комиссии, ее состав по должностям будут утверждаться лично президентом РФ по представлению зампреда Совбеза страны. В новой структуре будут должности председателя, нескольких его заместителей и секретаря.

Председателем комиссии назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Кроме того, среди членов нового ведомства будут такие высшие чиновники страны, как зампред правительства, помощник президента, генеральный прокурор, первый зампред Совфеда, зампред Госдумы, министры, президент РАН, директор ФСБ, председатель СК, глава МВД, руководитель Роспотребнадзора и другие.

Заседать члены комиссии будут не реже одного раза в квартал. Решения на этих встречах будут приниматься большинством голосов.

Медведев и мигранты

В декабре 2021 года Медведев призвал к изменению действующего миграционного законодательства. В середине января года он заявил, что к качеству миграционного учета в стране и государственного контроля в России есть ряд вопросов. В конце января Медведев дал интервью РИА «Новости», в котором рассказал, что правила для мигрантов должны быть «разумно жесткими».

«Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами. У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка семи миллионов, подчеркиваю, официально трудящихся в нашей стране», — сказал зампредседателя Совбеза.

По его словам, этот процесс должен регулироваться, контролироваться, «а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила».

С одной стороны, эти правила должны быть благоприятными для приезда таких людей, а с другой — «разумно жесткими, чтобы мигранты все-таки соблюдали наше законодательство в полном объеме».

«Я уж не говорю про уголовное (законодательство – «Газета.Ru»), потому что на эту тему всегда идет очень серьезная дискуссия в обществе, о преступлениях, совершаемых мигрантами. И не только в нашей стране, потому что они всегда на виду по понятным причинам. Но законодательство будет меняться, и ряд законов уже внесен президентом. Некоторые законы в стадии подготовки. Меняются и правила, касающиеся высылки. С 1 января текущего года эти правила изменились, и теперь это делать проще», — резюмировал Медведев.

Он добавил, что необходима работа по адаптации приезжающих людей: они должны знать русский язык, понимать многонациональную культуру РФ. По его мнению, только в этом случае их будут воспринимать граждане России.

«Ведь обычно как воспринимает мигрантов население в любой стране? Что они отбирают у нас рабочие места. Но при этом умалчивается, что на некоторые виды работ жители страны идти не хотят. По разным причинам: денег мало платят, работа очень тяжелая, непрестижная и так далее. Поэтому работа по адаптации трудовых мигрантов должна проводиться», — отметил Медведев.

Он заметил, что законы и государственные меры «должны быть мягкими, а где-то должны быть более решительными». Так, в случае незаконного присутствия на территории РФ «должны быть приняты достаточно жесткие решения по высылке таких людей».

«Все должны понимать: присутствие на территории России должно быть легальным, официальным, что за деятельность мигранта несет ответственность работодатель, потому что он его пригласил, и что, если какие-то правила не соблюдаются, такое лицо будет выслано из страны — вполне вероятно, без права возврата. В этом смысле эти решения должны быть достаточно жесткими», — заключил зампредседателя Совбеза.