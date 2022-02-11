«Все в ожидании войны»: чем закончилась встреча в «нормандском формате»

Политсоветники провели встречу в «нормандском формате». За почти девять часов переговоров из-за разногласий и категорической позиции Киева стороны не смогли согласовать даже совместное заявление.

Никаких переговоров с Донбассом

Очередные переговоры политсоветников в «нормандском формате» в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, стороны пытались согласовать итоговое заявление, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января, но все упиралось в разногласия, которые даже за такое длительное время преодолеть не удалось.

Тот факт, что стороны не смогли согласовать совместный документ, подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом он выразил надежду, что вскоре советники соберутся на новую встречу, в ходе которой рассмотрят законопроекты, которые предусмотрены Минскими соглашениями. По данным агентства DPA, которое ссылается на источники в делегациях Германии и Франции, новые переговоры запланированы на март.

Одной из ключевых проблем в урегулировании конфликта в Донбассе Козак еще на прошлой встрече в таком формате в Париже 26 января называл отказ Украины от прямого диалога с самопровозглашенными республиками.

На этот раз никакого прорыва в этом вопросе также добиться не удалось. Более того, украинская сторона в итоговом документе отказалась даже цитировать минские соглашения в той части, которая говорит, что будущий статус Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (Донецкой и Луганской областей — «Газета.Ru»)».

К тому же, по словам Козака, Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения Донбасса о будущем статусе региона.

Нет единой позиции

Разногласия в «нормандском формате» разрушительно влияют на реализацию Минских соглашений, без единой позиции в «четверке» в минском переговорном процессе согласия тоже не будет, сказал представитель России.

Говоря о роли Берлина и Парижа, Козак отметил, что они с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, но их дипломатические усилия никак не отразились на позиции Украины, а готовности надавить на Киев он с их стороны не увидел.

Вопрос о возможности созыва саммита «нормандской четверки» на уровне глав государств даже не обсуждается, потому что представители Германии, Франции, Украины не могут определиться, кого считать сторонами конфликта и какие обязательства должна выполнять Россия, если Берлин, Париж и Киев считают ее участницей противостояния в Донбассе, пояснил Козак.

Такой же неопределенный ответ российская сторона получила на просьбу назвать «хоть одно обязательство по минским соглашениям, которое не выполняет Донбасс».

«Ответ такой же — мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», — сказал Козак.

Патовая ситуация

По словам Козака, вопросы безопасности, связанные со сосредоточением на контактной линии в Донбассе украинских войск и вооружений, в Берлине не обсуждали. Он обратил внимание, что на данный момент на линии разграничения в Донбассе сосредоточено значительное количество украинских войск и вооружений, но насколько Украина готова решить вопрос военным, а не политическим путем — пока сказать трудно. Представитель России на переговорах напомнил, что Киев регулярно прибегает к милитаристской риторике и говорит о неких планах «А» и «Б».

В урегулировании ситуации на Востоке Украины, по его мнению, сложилась патовая ситуация.

Козак выразил надежду, что участники процесса сформулируют конкретные идеи, как положить конец конфликту.

«Будем надеяться, что хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан», — сказал он.

Неэффективная площадка

Политолог Андрей Суздальцев считает, что переговоры по Донбассу в принципе не могут сдвинуться с мертвой точки до тех пор, пока не будет закрыт главный вопрос — категорическое нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

В разговоре с «Газетой.Ru» он также обратил внимание на пассивную позицию гарантов со стороны Запада — Франции и Германии.

«То есть ждать здесь пока ничего нельзя, потому что они все в ожидании войны. Все рассчитывают, что первой выступит Россия», — сказал эксперт.

Он отметил, что к «нормандскому формату» хотя периодически и обращаются, но эта площадка неэффективна, так как Киев до сих пор не выполнил договоренности, согласованные еще на саммите 2019 года в Париже.