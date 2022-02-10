«Разговор немого с глухим». Как глава Форин-офиса «отторгла» от России две области

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи в Доме приемов МИД России, 10 февраля 2022 года

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сделала несколько необычных заявлений, в том числе, она сказала, что ее страна не признает суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями. За нее пришлось оправдываться посольству Великобритании в Москве.

Никогда не признает суверенитет

Во время переговоров в Москве министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила Сергею Лаврову, что Россия должна отвести свои войска от украинской границы. Глава МИД РФ на это заметил, что военные находятся на территории своей страны и имеют право проводить там любые маневры.

Однако представительница Соединенного королевства продолжила настаивать на своей позиции. Тогда Лавров спросил ее, признает ли британская коллега «суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями».

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,

— ответила Трасс, ее слова приводит «Коммерсантъ».

Тогда в ситуацию пришлось вмешаться послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила главе Форин-офиса, что речь все же идет о российских регионах.

Позже посольство Великобритании в Москве обнародовало в своем Telegram-канале комментарий «относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров» Трасс и Лаврова. Дипмиссия опубликовала слова, сказанные главой британского МИД в свое оправдание.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», — пояснила она.

«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о «великой Украине», сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета.

Как-то слышал от британского политика такую поговорку: «Дипломат должен два раза подумать, прежде чем не сказать ничего». Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди»,

— прокомментировал поведение главы британского МИДа сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Разговор немого с глухим»

Глава российского МИД рассказал, что разочаровался в переговорах с британской коллегой.

«Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим… Наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию», — рассказал Лавров.

Ему показалось, что «такая же почва сегодня была» у британских коллег, от «которой отскакивали многочисленные факты», которые приводила российская сторона. По словам Лаврова, он «почувствовал», что британские коллеги «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».

«Я не была немой в нашем разговоре, я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации... также я слушала министра Лаврова», — заявила Трасс, комментируя слова главы российского МИД.

Эсминец в Черном море

В конце июня 2021 британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Однако британские минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

В четверг, отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать попытку вторжения британского военного корабля в российские территориальные воды в Черном море, Трасс заявила, что такие действия «обусловлены поведением» Москвы.

«В качестве ответа на угрожающее поведение России на украинской границе Великобритания работает с партнерами по НАТО, чтобы усилить нашу оборону. Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО — это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход», — сказала глава британского МИДа.

Она также отметила, что «если бы Россия предприняла шаги по деэскалации», то реакции Соединенного королевства не потребовалась бы. Она также подчеркнула, что «никто не подрывает безопасность РФ».

«Те войска, которые далеко за пределами и Великобритании, и США, и Канады, которые направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Черного моря — вот эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой. Мы об этом тоже сегодня говорили, но госпожа министр достаточно доходчиво объяснила, что это нас не касается. А вот российские войска на российской территории — это главная озабоченность Лондона», — прокомментировал слова коллеги Лавров.

Монголы и татары атакуют Украину

«Украина — гордая страна с многовековой историей. Она пережила немало вторжений — от монголов до татар. Это очень стойкие люди. Если понадобится, украинцы будут сражаться за свою страну», — говорила Трасс в конце января.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале тогда попросила британскую коллегу уточнить, сколько лет прошло между этими двумя нападениями. Захарова также задалась вопросом, почему Трасс не упомянула в числе вторжений фашистскую оккупацию Украины.

«О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» — написала Захарова.

Она также поинтересовалась, какое учебное заведение выдало диплом главе дипломатии Соединенного Королевства.

Трасс и Железная леди

Лиз Трасс часто сравнивают с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Как и Железная леди во время посещения Германии в 1986 году, глава британского МИД прокатилась на танке в Эстонии.

Так и во время нынешнего визита в Россию читатели Daily Mail увидели ее сходство с бывшей британском премьером. Трасс прибыла в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в меховой шапке. Ее образ сравнили с образом Железной леди во время ее визита в столицу России в 1987 году.

Некоторые комментаторы выразили недовольство нынешним визитом Трасс. Один из них отметил, что если своими заявлениями Трасс «ведет на войну», то она может «взять с собой свою шубу и шапку» и «отправиться на передовую». Другие назвали ее встречу с Лавровым «дипломатической катастрофой» и написали, что она «не Тэтчер, как и (Борис) Джонсон не (Уинстон) Черчилль». По словам пользователя с ником Dennis The, Трасс «пребывает в иллюзии», что переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она «действительно обладает лидерскими качествами».