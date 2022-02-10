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Трасс ответила на вопрос о британских военных кораблях в Черном море

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МИД РФ/Reuters

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что присутствие британских военных кораблей в Черном море обусловлено интересами страны. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО — это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход», — сказала она.

По ее словам, эта ситуация «не подрывает безопасность РФ».

Ранее фрегат HMS Westminster военно-морских сил Великобритании выдвинулся в акваторию Северного моря поблизости от Шетлендских островов для слежения за возможным проходом российских кораблей, которые возвращаются на базу в городе Североморск, сообщала газета The Daily Telegraph.

По данным издания, HMS Westminster находился в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе предполагалось, что корабль будет использовать гидрофоны для поиска подводных лодок.

Кроме того, две британские подводные лодки вышли в море для проведения учебно-боевых маневров, и должны были провести в море, по сообщению издания, все рождественские и новогодние праздники.

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