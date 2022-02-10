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Главу британского МИДа Трасс вновь сравнили с Маргарет Тэтчер

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Главу МИД Великобритании Лиз Трасс читатели Daily Mail сравнили с бывшим премьером страны Маргарет Тэтчер.

Трасс прибыла в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в меховой шапке. Ее образ сравнили с образом Железной леди во время ее визита в столицу России в 1987 году.

Некоторые комментаторы выразили недовольство визитом Трасс. Один из них отметил, что если своими заявлениями Трасс «ведет на войну», то она может «взять с собой свою шубу и шапку» и «отправиться на передовую». Другие назвали ее встречу с Лавровым «дипломатической катастрофой» и написали, что она «не Тэтчер, как и [Борис] Джонсон не [Уинстон] Черчилль». По словам пользователя с ником Dennis The, Трасс «пребывает в иллюзии», что переодевание в Тэтчер и повтор ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она «действительно обладает лидерскими качествами».

Тэтчер дали прозвище Железная леди за ее волевые решения во внутренней и внешней политике. Она приняла это «звание» и даже использовала его в создании предвыборного имиджа в лозунге «Британии нужна железная леди».

Ранее Трасс уже сравнивали с Тэтчер, когда она прокатилась на танке в Эстонии. Тэтчер также совершила поездку на танке в 1986 году во время посещения Германии.

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