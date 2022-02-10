Трасс объяснила слова о принадлежности Ростова и Воронежа

Британское посольство в Москве в своем Telegram-канале опубликовало разъяснения главы МИД Лиз Трасс по поводу суверенитета РФ над Ростовской и Воронежской областями.

Накануне состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании.

«Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: «В ходе встречи мне показалось, что министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что эти области являются частью суверенной России», — заявили в дипмиссии.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства.

Отвечая на вопрос российского коллеги, Трасс заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Посол Великобритании в России Дебора Боннерт вмешалась с диалог и объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.