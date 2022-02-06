«До выборов — три месяца»: зачем Макрон едет к Путину и Зеленскому

В начале следующей неделе Эммануэль Макрон начинает мини-турне по маршруту Москва-Киев для прямых переговоров с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Основной темой предстоящих визитов президента Франции станет кризис вокруг Украины, связанный уже не только с Донбассом, но и общими опасениями Запада по поводу «вторжения России» в республику. Зачем Макрон едет в Москву и Киев и что может сделать Франция для решения украинского кризиса — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля прибудет в Москву, где встретится с главой России Владимиром Путиным. Уже 8 февраля французский лидер посетит Киев — там запланирована встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как заявили во французском правительстве, цель поездки — продолжение усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы не будем колебаться ни перед какими усилиями, которые необходимы для деэскалации. И именно с этой целью президент республики в начале недели направится в Россию и на Украину», — объявил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.

По информации Reuters, в рамках визитов в Москву и Киев Макрон рассчитывает дать импульс для нормализации ситуации, в особенности по конфликту в Донбассе, а также найти возможности для демилитаризации в регионе, чтобы сделать обстановку в нем менее угрожающей.

В визите Макрона есть два политических момента. Во-первых, он отправляется искать возможности для деэскалации в разгар предвыборной гонки во Франции, по итогам которой лидер государства рассчитывает на переизбрание. А во-вторых, сам визит он совершает не просто как президент Пятой республики, но и в качестве главы страны-председателя Евросоюза.

Зачем Макрон едет в Москву и Киев

Украинский кризис не случайно заявлен в качестве основной темы визита Макрона в Россию и на Украину. В последнее время президент Франции не раз заявлял о желании восстановить работу «нормандского формата» (Берлин, Париж, Москва, Киев), называя урегулирование в Донбассе одним из основных приоритетов.

Пока усилия Макрона в этом направлении вряд ли можно назвать успешными, поскольку ситуация фактически до сих пор не сдвинулась с мертвой точки — Киев продолжает отказываться выполнять минские соглашения, особенно положение о необходимости диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Обострение украинского кризиса С осени прошлого года усиливается напряжение вокруг Украины, в западной прессе раскручивается информационная кампания об угрозе «вторжения» России. В Вашингтоне и ЕС звучат заявления о жестком санкционном ответе в случае «нападения» российских войск на Украину. В Москве же не исключают подготовку военной операции ВСУ против Донбасса. При этом такая операция может проходить с использованием вооружения стран Запада. Читать дальше

При этом поездкой в Москву и Киев Макрон попытается достичь сразу несколько целей, рассказали «Газете.Ru» эксперты. Так, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что президент Франции стремится сохранить свою роль посредника по украинскому кризису.

«Макрон пытается вести с Россией так называемый требовательный диалог, ведя двойную линию в отношении Москвы — к примеру, выступает за переговоры без условий, но критикует российские СМИ во Франции за пропаганду. С начала своего президентства он претендовал на роль привилегированного собеседника РФ. Он продолжил работу Парижа в «нормандском формате», согласовав свой подход с Германией при Ангеле Меркель, с приходом нового канцлера ФРГ Олафа Шольца он пытается снова наладить тандем с немцами по этому треку», — отметил эксперт.

С точки зрения Рубинского, Украина действительно станет основной темой предстоящих визитов, однако в рамках переговоров с Путиным французский лидер также может поднять вопрос по Африке.

«Франция уже 9 лет ведет операцию «Бархан» против террористов в Мали и ряде соседних государств, выставляя себя в качестве главного борца Европы против джихадизма — координируя действия других стран ЕС в этом вопросе. Но с поставленной задачей французы не справляются, в Африке назревает сопротивление влиянию Парижа. По сути, место французов в Мали могут занять «российские наемники», с соответствующей просьбой власти республики обратились к так называемой ЧВК «Вагнера». Российско-французские отношения этот момент не украшает, этот вопрос Макрон может непублично обсудить с Путиным», — добавил эксперт.

В то же время заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев уверен, что Макрон весьма озабочен отсутствием прогресса по минским соглашениям и общим нагнетанием ситуации вокруг Украины.

«Макрон едет в Москву и Киев, чтобы попытаться снизить градус напряжения. Председательство в ЕС добавляет серьезный вес его поездке. Сам визит, вероятно, позитивно сыграет на внутриполитических перспективах французского президента, учитывая, что он делает ставку на свои посреднические усилия. До выборов во Франции остается три месяца, любая демонстрация усилий для разрешений каких-то международных конфликтов пойдет позитивным балансом в политический капитал Макрона», — указал эксперт.

По мнению Тимофеева, украинский кризис действительно беспокоит французского лидера, поскольку эскалация фактически сведет на нет все посреднические усилия как Франции, так и Германии.

«В таких обстоятельствах кризис выйдет на более сложный уровень, при котором ЕС будет вынужден следовать за США в вопросе новых санкций и каких-то других инструментов для «наказания России».

Вряд ли Макрону этого хочется, поскольку он желает переформатировать систему европейской безопасности с участием России, что предполагает прекращение украинского конфликта и последующий выход ЕС на более конструктивную линию взаимодействия с Москвой», — пояснил эксперт.

Что может сделать Макрон

За 8 лет конфликта в Донбассе дипломатические усилия Парижа в партнерстве с Берлином и Москвой способствовали установлению режима прекращения огня, частичному разведению сил и запуску различных инициатив по мониторингу за развитием ситуации, но так и не смогли стимулировать урегулирование противостояния в целом.

Схожая ситуация наблюдается и в вопросе налаживания взаимодействия России с Евросоюзом, о необходимости которого Макрон не раз открыто заявлял. В частности, предложения президента Франции о переформатировании системы европейской безопасности, с включением в нее Москвы, так и остались без ответа.

С точки зрения Павла Тимофеева из ИМЭМО РАН, объективно ресурсы ЕС в плане европейской безопасности недостаточно широки.

«Вероятно, Макрон может предложить какие-то варианты дополнительных переговоров по минским соглашениям, попытается убедить Россию смягчить градус риторики в отношении США или даже принять какие-то из предложений Вашингтона по гарантиям безопасности», — отметил эксперт.

В то же время Юрий Рубинский из Института Европы РАН уверен, что никаких серьезных прорывов от предстоящих переговоров ждать не стоит. По его словам, ведущую роль в украинском вопросе со стороны ЕС занимает Германия, на фоне смены правительства в ФРГ Макрон пытается найти свое место в этом кризисе.

«Особых результатов посреднические усилия президента Франции пока не наблюдается. Тем не менее сам диалог все же важен. Учитывая, что в России пока не сбрасывают со счетов роль Франции по украинскому вопросу», — добавил эксперт.

Нужна ли России Франция в качестве посредника

Действительно ли Москве необходимо участие Парижа в разрешении украинского кризиса, вопрос открытый. Российская сторона не раз критиковала своих европейских партнеров по «нормандскому формату» за отсутствие давления на Киев в целях реализации минских соглашений. Это касается и Франции, которая не спешит предпринимать какие-либо действия, чтобы заставить Украину перейти к выполнению соглашений.

По мнению Павла Тимофеева из ИМЭМО РАН, Франция России в качестве посредника действительно нужна, потому что без этого посредничества в украинском вопросе можно зайти в тупик.

«Тогда каких-то обсуждений по украинскому кризису просто не будет или же об этом придется говорить с США, которые имеют совершенно иное понимание европейской безопасности.

Более того, Париж олицетворяет европейский вектор политики ЕС, в отличие стран Восточной Европы, где более популярен евроатлантический подход. То есть Франция способна работать на благо восстановления отношений Москвы и Евросоюза, в отличие от представителей объединения на Востоке, которые делают ставку на сближение ЕС с США», — пояснил эксперт.

Юрий Рубинский из Института Европы РАН считает, что Москва не скрывает свое пренебрежение Евросоюзом, отдавая предпочтение прямому диалогу с США в вопросе гарантий безопасности.

«Нормандский формат» тут можно назвать лишь приложением к основным переговорам с Вашингтоном. В условиях роста напряженности вокруг Украины США делают ставку на общую позицию с Европой, хотя особенно жесткую позицию в отношении России заняла лишь Великобритания. Однако как раз на фоне Лондона поход Франции выглядит более интересным для Москвы», — резюмировал эксперт.