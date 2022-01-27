Киеву дали две недели. Пойдет ли Украина на уступки ради мира в Донбассе

Страны «нормандского формата» — Россия, Украина, Германия и Франция — взяли двухнедельную паузу для внутренних консультаций, чтобы нивелировать проблему разночтения минских соглашений. В частности, к следующей встрече четверки Киев должен дать ответ на два ключевых вопроса, пойдет ли он на диалог с Донбассом и даст ли ответ на предложения ДНР и ЛНР. Есть ли шанс на прорыв по минским соглашениям и готов ли Киев на уступки, в материале «Газеты.Ru».

Первые за почти полгода переговоры политических советников лидеров государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) дали старт консультациям внутри стран по вопросу минских соглашений. По итогам встречи замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак объявил, что через две недели советники вновь встретятся в Берлине, чтобы попытаться выйти на единое понимание соглашений, принятых для урегулирования конфликта в Донбассе.

Отдельное внимание представитель Москвы уделил тому, что Киев запросил этот перерыв для обсуждения вопроса прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также ответа на предложения ДНР и ЛНР по урегулированию противостояния, которые уже не раз были проигнорированы Украиной в рамках Трехсторонней контактной группы.

Чего требуют от Украины

Переговоры политических советников продолжались более восьми часов, по сути, завершившись лишь двумя заявлениями — приверженности необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и договоренностью о новой встрече через две недели. Как подчеркнул Козак, стороны рассчитывают на более конструктивный итог будущих переговоров.

Однако позитивный итог будущей встречи, да и работа формата в целом зависит от того, смогут ли стороны устранить имеющиеся противоречия и расхождения по минским соглашениям — на наличие которых указали не только в России, но и на Украине. Собственно, это напрямую касается отсутствия диалога Киева с Донбассом и реакции на предложения ДНР и ЛНР.

Что касается «дорожных карт» по конфликту, то их самопровозглашенные республики представили еще в октябре 2020 года. Документ состоит из 15 пунктов и, по сути, лишь уточняет ряд положений минских соглашений. Правда, он также содержит ряд уступок в пользу Украины.

В частности, в республиках призвали Киев закрепить в конституции особый статус ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), но с ограничением до 2050 года. В сам закон об особом статусе ДНР и ЛНР потребовали добавить пункт о праве региона принимать решение по разрешению или не разрешению присутствия ВСУ на территории Донбасса.

Кроме того, в предложениях содержатся пункты о расширении полномочий ОРДЛО в контексте самостоятельного проведения местных выборов или референдумов, а также языковой и экономической политики. Отдельно выносится необходимость отмены украинских законов об образовании, госязыке и реинтеграции Донбасса.

При этом «дорожные карты» республик также предполагают полную амнистию всех участников конфликта, разделение функций народной милиции Донбасса с полицией Украины, обмен пленными, разминирование, вывод всех иностранных военных (в том числе наемников) и техники с территории страны.

И только после этого проведение выборов в регионе и возвращение Киеву контроля над границей.

Пойдет ли Киев на уступки

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что изменения подходов руководства Украины к таким вопросам как диалог с Донбассом или рассмотрение предложений ДНР и ЛНР вряд ли стоит ожидать. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что не стоит особо рассчитывать на обещания, статус которых не подтвердили в Киеве — о целях двухнедельной паузы говорил только представитель Москвы.

«Выполнение минских соглашений возможно, если стороны смогут договорится.

Идеально, если бы руководство Украины получило бы серьезные гарантии одновременно от США, Европы и России в отношении поддержки [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды в переизбрании на второй срок или не поддержки его оппонентов,

экономического восстановления страны с помощью преодоления негативных последствий войны — убытки страны насчитывают более $400 млрд, — а также гарантии в отношении совместного противодействия радикально настроенным группам, которые попытаются подорвать договоренности», — добавил эксперт.

С точки зрения Бортника, пока таких гарантий для Киева нет, поэтому выполнение минских соглашений для него нецелесообразно. По его словам, по сути, в таких условиях Зеленскому пойти на любые договоренности, означает создать внутренний политический кризис.

С этим отчасти согласен и глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его мнению, Киев не пойдет на прямой диалог с ДНР и ЛНР, поскольку это принципиальная позиция, которая не поменялась даже после смены власти.

«Для Киева прямые переговоры с сепаратистами недопустимы, потому что это будет означать их легализацию и признание. Если после этого Украина еще пойдет на выполнение минских соглашений, признав их стороной конфликта, то им придется предоставить особый статус, что будет означать превращение страны в конфедерацию — это невыполнимо, поскольку предполагает изменение конституции.

В минских соглашениях речь идет о предоставлении особого статуса ОРДЛО, а не ДНР и ЛНР, но даже в такой абстрактной формулировке сделать это практически невозможно», — пояснил эксперт.

По словам Фесенко, вопрос с диалогом и особом статусом — одно из ключевых противоречий в отношении трактовки минских соглашений между сторонами, так как Москва под компромиссным термином ОРДЛО понимает ДНР и ЛНР, а Киев видит в этом местные органы самоуправления, а не какие-то республики.

Ждать ли прорыва от будущей встречи

В подобных условиях, если Украина откажется от поиска компромисса по такому вопросу как диалог с ДНР и ЛНР — как говорил Козак, это не обязательно должен быть прямой разговор, а хотя бы просто письменный ответ на предложения республик, — вряд ли стоит ожидать каких-то весомых изменений на будущих переговорах в «нормандском формате».

По мнению Руслана Бортника из Института анализа и менеджмента политики, самым позитивным в переговорах политических советников лидеров стран «нормандского формата» стало назначение новой даты заседания.

«Это дает надежду, что в ближайшие две недели ситуация будет развиваться в дипломатическом ключе, а не военном или военно-техническом. При этом сам переговорный формат длится уже долгие годы по большому счету без какого-либо прогресса.

Последним позитивным моментом можно считать согласование формулы Штайнмайера, однако она так и не была имплементирована в украинское законодательство», — отметил эксперт.

С точки зрения Владимира Фесенко, никакого прорыва действительно тут ждать не стоит, так как по вопросам диалога с ДНР и ЛНР у сторон все равно сохранятся непримиримые противоречия, и не факт, что только по ним.

«По сути, единственные вопросы, по которым стороны реально могут договориться, — прекращение огня, обмен пленными и открытие новых КПВВ. Теоретически, они также могут согласовать компромиссный вариант контроля за границей в период проведения выборов в регионе. Однако перед голосованием необходимо решить ключевой вопрос — кто получит особый статус ОРДЛО. Поэтому не стоит ожидать какого-то прорыва на встрече через две недели в Берлине», — резюмировал эксперт.