Конкурент из французского «Подмосковья»: удержит ли Макрон власть в 2022 году

Президентские выборы во Франции пройдут уже в апреле 2022 года, но Эммануэль Макрон не спешит объявить о своем выдвижении, хотя и говорит, что «это решение укрепляется» в нем. Почему Макрон медлит, кто составит конкуренцию Ле Пен и у кого наиболее высокие шансы стать следующим президентом Франции — в материале «Газеты.Ru».

В первую неделю 2022 года действующий президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание принять участие в выборах главы республики весной 2022 года. На соответствующий вопрос журналиста Le Parisien он ответил утвердительно.

«Это решение укрепляется у меня внутри. Я должен быть уверен, что смогу пойти так далеко, как хочу», — цитирует РИА «Новости» слова французского лидера.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель, однако до сих пор Макрон сохраняет интригу — он все еще не выдвинул свою кандидатуру, но обещал вернуться к этой теме позже.

Тот факт, что Макрон планирует баллотироваться на второй срок, у наблюдателей сомнений не вызывает, однако оговорка президента, что он «должен быть уверен», что сможет дойти «так далеко, как хочет», обращает на себя внимание.

Действительно, за годы пребывания Макрона у власти, ему пришлось столкнуться с рядом серьезных вызовов. Проблема «желтых жилетов», протестная активность которых вспыхнула в конце 2018 года, до сих пор считается неразрешенной. Наплыв мигрантов привел к появлению открытых писем отставных и действующих военных — они опасались чуть ли не начала гражданской войны. А в конце 2021 года появилась информация, что экс-депутат Национального собрания от партии «Демократическое движение» Реми Дайе планировал осуществить государственный переворот, для чего политик, как писала Le Parisien, сформировал «террористическое сообщество» из числа своих сторонников, а сам Дайе якобы даже начал координировать диверсии.

На этом фоне неудивительно, что Франция столкнулась с ростом антисистемных настроений среди населения, что вовсе не играет на руку Макрону накануне выборов.

Отчасти это подтверждается январскими опросами OpinionWay. Согласно этим данным, Макрон набирает лишь 26% поддержки избирателей. Вместе с тем стоит отметить, что этот рейтинг — наивысший среди остальных потенциальных претендентов на президентское кресло.

Так, у Марин Ле Пен («Национальное объединение») и Валери Пекресс («Республиканцы») — по 16%, у крайне правого полемиста и журналиста Эрика Земмура (создал партию «Реконкиста») — 13%. Остальные кандидаты — Жан-Люк Меланшон («Франция непокоренная»), Янник Жадо («Зеленая партия») и Анн Идальго (мэр Парижа, Социалистическая партия) — набирают 9%, 7% и 4% соответственно. Другие политики — меньше 3%.

Получается, если сложить рейтинги крайне правого фланга (Ле Пен и Земмур), у них получится 29%, а если прибавить к этому результату показатели Пекресс («Республиканцы» традиционно относятся к правому флангу политического спектра Франции), то правые все вместе и вовсе набирают 45%. Но если отбросить «республиканку» (за счет ее «системности»), то полученные 29% и можно отнести к антисистемному электорату.

Три ключевых претендента «слева» вместе набирают 20%. Именно на эти 20% с небольшим и могли бы рассчитывать левые силы, если бы они смогли преодолеть внутренние разногласия и выставить единого кандидата на пост президента, однако такие социологические выкладки прямо указывают, что главная угроза для Макрона на предстоящих выборах исходит именно справа.

Почему Макрон не торопится с выдвижением

Эммануэль Макрон пришел к власти во Франции в 2017 году. Он позиционировал себя как технократа, то есть не относил себя ни к политикам левого толка (хотя в свое время входил в состав Социалистической партии), ни правого. В целом, он ставил перед собой и перед Францией задачу отойти от традиционного деления политики на противостоящие фланги. Для этого он даже создал собственную партию «Вперед, республика!», которая стала для него опорой в парламенте.

На внутрифранцузском направлении Макрон свои планы не останавливал. В 2017 году он выступил с речью, которая представляла его взгляд на будущее всей Европы. Он подверг критике европейские институты, назвав их медлительными и неэффективными, предложил реформы, направленные на усиление интеграции внутри ЕС в вопросах образования и обороны. Более того, он предложил создать общеевропейские вооруженные силы, выделив под это единый оборонный бюджет ЕС.

В контексте будущей предвыборной гонки Макрону как раз сыграл на руку политический календарь ЕС: с 1 января 2022 года Франция вступила в полномочия председателя Совета Европейского союза на ближайшие полгода.

«У Макрона достаточно широкая программа по углублению и расширению европейской интеграции — не только экономической, но и политической, и даже военной.

В частности, он говорил об автономии, коллективном суверенитете с учетом разочарования в надежности трансатлантических гарантий США»,

— говорит «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Именно переход поста председателя Совета ЕС к Франции заставляет Макрона отложить официальное выдвижение своей кандидатуры на выборах, полагает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

По всей вероятности, за время своего председательства Макрон попытается заработать дополнительные политические очки, которые поддержат его предвыборную кампанию внутри Франции, считает эксперт.

«Переход поста главы Совета ЕС к Франции для него хороший шанс заявить о себе и привлечь к себе внимание не только в республике, но и в Европе в целом. И, конечно, Макрон хочет это использовать, а уже с марта все придет в движение, и можно выставлять свою кандидатуру», — подчеркнул Тимофеев.

В целом же, ситуация, складывающаяся в рамках ЕС, вполне может помочь Макрону совершить попытку перехватить лидерство в Европе: после ухода ангелы Меркель с поста канцлера Германии умозрительное место европейского лидера представляется вакантным, а президент Франции и ранее демонстрировал стремление к первенству в Евросоюзе.

Кто может составить конкуренцию Макрону

Фактически предвыборные расклады во Франции на текущий момент можно представить следующим образом:

— Кандидаты правого толка: Валери Пекресс («Республиканцы»), Марин Ле Пен («Национальное объединение» и Эрик Земмур («Реконкиста»);

— Кандидаты левого толка: Жан-Люк Меланшон («Франция непокоренная»), Янник Жадо («Зеленая партия») и Анн Идальго (Социалистическая партия).

При этом наиболее умеренными кандидатами для Франции являются традиционные партии — «Республиканцы» и социалисты. Остальные кандидаты представляют интересы радикально настроенных избирателей. Макрону, чтобы удержать кресло, предстоит лавировать между всеми (на чем он, собственно, выстраивал свою прошлую кампанию).

Проблема в том, что изначально либерально-глобалистская платформа, на которой строил свои обещания Макрон, воспринималась позитивно населением, что позволило ему привлечь на свою сторону как сторонников правых, так и левых взглядов, но ситуация изменилась.

Уже в ноябре 2017 года (то есть в первый же год правления Макрона) участники акции «Марш на Елисейский дворец» учинили погромы в одном из округов Парижа и выкрикивали лозунги «Макрон — президент богатых!»

«За четыре года Макрон принял немало решений, которые в основном отвечали праволиберальном установкам и позитивно воспринимались бизнесом», — отмечает Юрий Рубинский.

Такая диспозиция вполне логично отталкивает от французского лидера левую часть электората. Тем не менее, продолжает эксперт, он все равно стремится доказать, что не отошел от своего первоначального курса на гармонизацию диалога правых и левых.

Но даже не это несет реальную угрозу Макрону (напомним, левый электорат во Франции в настоящее время расколот и в сумме составляет около 20%).

Главная задача президента в текущих условиях — справиться с кандидатами от правых сил. И самым серьезным соперником для него сейчас становится именно республиканка Валери Пекресс.

«Ее можно назвать совершенно новым вариантом для выборов. Она дважды была министром, у нее большой послужной список, ее программа, по сути, несильно отличается от предложений Макрона. Пекресс можно назвать сильным соперником, и, если она пройдет во второй тур, вполне может и победить», — считает Рубинский.

Шансы пройти во второй тур есть и у Ле Пен, продолжает эксперт, и тогда повторится расклад второго тура прошлых президентских выборов во Франции. Есть, с точки зрения Рубинского, вероятность прохождения во второй тур и у Земмура, однако «шансов на президентство у этого карикатурного персонажа точно нет».

В пользу Пекресс играет и тот факт, что она обладает достаточно серьезным политическим опытом, говорит Павел Тимофеев из ИМЭМО РАН.

«Она уже много лет возглавляет региональный совет Иль-де-Франса, что можно сравнить с постом губернатора Подмосковья. То есть достаточно серьезный человек во всей властной структуре Франции.

По опросам Пекресс имеет наиболее серьезные шансы затруднить путь Макрона во втором туре, а при некоторых условиях может и победить его», — считает он.