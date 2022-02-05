Непотопляемый премьер. Что может заставить Джонсона уйти в отставку

Из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит над премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном нависла угроза отставки, которой, по последним данным, желают около двух третей британцев. Недовольство действиями премьера выражают как простые граждане, так и его однопартийцы, но несмотря на это, Джонсон демонстрирует хладнокровность. Почему действующий премьер не боится потерять свой пост в разгар кризиса, «Газете.Ru» объяснили эксперты.

Политическое похмелье

Скандал, получивший в Великобритании название Partygate (патигейт), бьет по премьер-министру Борису Джонсону. После вечеринок, проведенных на Даунинг-стрит и Уайтхолле во время всеобщей изоляции в Соединенном королевстве, в стране начали говорить о «серьезном провале руководства», как отмечается в отчете высокопоставленного государственного служащего Сью Грей, и о том, что из-за этого сам Джонсон может лишиться своего поста.

Поддерживают идею отставки премьера и сами британцы.

Согласно соцопросу, результаты которого опубликовало издание Politico, 65% граждан считают, что Борис Джонсон должен уйти в отставку, если полиция оштрафует его за нарушение COVID-ограничений. Кроме того, 58% респондентов выразили мнение, что премьеру нужно будет уйти с поста, если выяснится, что его сотрудники нарушили закон.

За то, что Джонсон должен уйти в отставку в случае штрафа, проголосовали чуть менее половины — 44 % — опрошенных избирателей-консерваторов. Как отмечает издание, это подтверждает предположения депутатов-консерваторов, согласно которым премьер-министр по-прежнему пользуется высокой степенью поддержки среди рядовых партийных активистов.

В материале отмечается, что скандал с «патигейтом» прогремел на все королевство и мало кого оставил равнодушным: 89% опрошенных заявили, что слышали или читали о вечеринках на Даунинг-стрит, и только 3% сказали, что ничего об этом не слышали.

Обвинения в адрес Джонсона действительно довольно серьезные — участие в многочисленных вечеринках с обильным употреблением алкоголя в резиденции премьера в разгар жесткого локдауна и ограничений, которые он сам и вводил.

«Как минимум некоторые из этих мероприятий стали результатом серьезного пренебрежения не только высокими стандартами, которым обязуются соответствовать чиновники правительства, но и требованиями, которые предъявлялись ко всем британцам без исключения в этот момент», — говорится в правительственном докладе Сью Грей.

Извините, я остаюсь

Джонсон принес извинения в парламенте за вечеринки на Даунинг-стрит в локдаун. Но даже намека на готовность уйти в отставку в его словах не прослеживалось. «Недостаточно просто извиниться: мы должны взглянуть на себя в зеркало и усвоить уроки», — отметил он.

Сами призывы уйти в отставку он отклонил в недавнем интервью The Sun и даже пообещал добиваться своего переизбрания на высший пост в 2024 году. По словам премьера, которые приводит The Telegraph, он не планирует покидать свой пост в ближайшие семь лет.

«Я продолжаю выполнять свою работу и продолжу до тех пор, пока меня удостаивают такой привилегией и честью», — заявил политик.

Впрочем, одной лишь уверенностью в своих политических планах Джонсон вряд ли может обойтись: негодование и оппозиционные ему настроения зреют не только среди рядовых британцев, но и среди его однопартийцев. Сегодня всерьез обсуждается партийный вотум недоверия премьеру — для него достаточно заявлений от 15% парламентариев от Консервативной партии, то есть 54 из 359 депутатов.

Чтобы вынудить Джонсона уйти, нужно будет набрать 50% голосов за его отставку. Как полагает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, вероятность такого сценария достаточно высока в силу внутрипартийных противоречий и в силу того, что консерваторы теряют очки популярности даже в своих традиционных избирательных округах.

Однако, по словам специалиста, при других обстоятельствах отставка Джонсона невозможна.

«Он может подать в отставку только в связи с возможным вотумом недоверия. А самостоятельно по собственной инициативе он, конечно, делать этого не будет в силу того, что у него в целом выбран достаточно авторитарный, бескомпромиссный тип управления как в рамках государства, так и в рамках консервативной партии.

В отличие от Терезы Мэй, Джонсон меньше считается с группами давления, которые есть внутри партии, а также внутри органов государственной власти в целом, в частности в парламенте», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Консерваторам нужен бунт

Однопартийцы действительно могут бросить вызов лидерству Бориса Джонсона, но для этого нужно найти силы, которые пойдут на этот серьезный шаг, отметил первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

«Есть большой риск проиграть, и тогда противники Джонсона останутся в партии на третьих-пятых ролях. Нужны железобетонные основания, чтобы на это решиться. Вряд ли кто-то захочет устроить такой бунт в Консервативной партии», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Как обратил внимание Ковалев, в истории Бориса Джонсона неоднократно были ситуации, в которых другой политик давно бы ушел в отставку.

«Но он всегда демонстрировал уникальное умение выкручиваться из самых сложных ситуаций и оставаться на плаву. На мой взгляд, вряд ли Борис Джонсон уйдет в отставку, слишком долго он шел к этой заветной цели», — отметил Игорь Ковалев.

Он также напомнил, что у Джонсона есть весомый аргумент — именно он завершил Brexit, заключив сделку с ЕС.

«Но это не значит, что все трудные времена для Великобритании остались позади. Устраивать еще один кризис в условиях большого количества открытых вопросов было бы контрпродуктивно для консервативной партии», — констатировал эксперт.