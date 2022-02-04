«Ставит под угрозу жизнь и здоровье наших людей»: Донбасс вступил в битву с YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал несколько каналов, которые освещали общественно-политическую жизнь самопровозглашенных республик Донбасса. Под «раздачу» попали и официальные каналы органов власти ЛНР и ДНР. Станут ли действия платформы началом полноценной «информационной блокады», и как местные власти ответят на эти шаги — «Газете.Ru» рассказали представители республик.

Реакция Донецка и Луганска

В Министерстве Иностранных Дел ЛНР дали однозначную оценку всему происходящему: блокировка YouTube-каналов донбасских СМИ — это агрессивный шаг, который лишает республику возможности делиться собственной точкой зрения на происходящее в регионе.

Какие каналы заблокировал YouTube? На YouTube были заблокированы аккаунты Государственной телерадиокомпании ЛНР, Луганского Информационного Центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР. Также была приостановлена трансляция телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» из-за санкций, введенных против этих вещателей на Украине. Читать дальше

Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока отметила в беседе с «Газетой.Ru», что местные журналисты годами фиксировали преступления украинской стороны, в том числе — с помощью видеорепортажей, которые и были размещены на заблокированных ресурсах.

«Удаляя аккаунты наших СМИ, Запад отнимает у нас шанс на оглашение правды. Мы рассматриваем блокировку информационных ресурсов как агрессивный шаг, направленный на отвлечение внимания от тех событий, которые сейчас происходят на границе», — сказала она.

Сорока считает, что блокировка местных СМИ нарушает основополагающие нормы и принципы защиты прав человека, поскольку все люди имеют право на информацию.

«Пренебрежение этими принципами ставит под угрозу жизнь и здоровье наших людей. Если начнется наступление украинской армии, у нас не будет возможности рассказывать людям о том, что здесь будет происходить», — добавила дипломат.

По словам представителей ДНР и ЛНР, массовая блокировка информационных источников давно превратилась в норму. Депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина объяснила «Газете.Ru», что регион взят в «цифровую блокаду», которая продолжается с 2014 года. По словам политика, одной из причин блокировки может быть успешная информационная политика двух республик, которым, несмотря на обилие препятствий, все же удается донести альтернативную точку зрения до международного сообщества.

«Раньше информационная блокада проявлялась в искажении объективной ситуации, а также в фантазиях и бреднях украинских пропагандистов. Международное сообщество вообще не видело реальную картину. Но спустя восемь лет до населения планеты все же доносится объективная истина — поэтому западным корпорациям не остается ничего, кроме как блокировать нас», — заявила Шишкина.

В то же время депутат уверена, что у оппонентов не получится до конца заблокировать доступ к альтернативной точке зрения на донбасский конфликт.

«Мы давно прорвали блокаду. У нас есть площадки и, более того, связи с общественными организациями всего мира. В любом случае объективная обстановка донесена до международного общества, но политические акторы предпочитают этого не замечать», — обратила внимание Шишкина.

Советник руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Андрей Бедило также отметил, что ДНР и ЛНР уже восемь лет существуют в рамках информационной блокады и гибридной войны.

«Оперативно-тактические действия неприятеля не вызывают удивления. Они будут использовать любой вариант воздействия, чтобы сформировать устраивающее их общественное мнение. Запад будет давить дальше, чтобы мы не могли делиться информацией о своей деятельности; чтобы народ не мог смотреть на правду и сравнивать её с тем объемом лжи, который Запад выбрасывает в мировое пространство», — заявил Бедило в беседе с «Газетой.Ru» Бедило.

«Хвост, который виляет собакой, работает. Западные технологии устроены таким образом, чтобы отсечь людей от информации. Это настоящие боевые действия в информационном пространстве», — добавил он.

Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко также не удивился блокировке YouTube-каналов республики, поскольку компания полностью аффилирована с властями США и намеренно нагнетает обстановку.

«Следующий этап — это тотальный контроль за информационным полем в регионе. В то время как украинские ресурсы пропагандируют националистическую праворадикальную идеологию, альтернативная точка зрения замалчивается», — рассказал Руденко «Газете.Ru».

Политик также обеспокоен, что сегодняшняя блокировка может быть началом более массовой кампании.

«Настороженность вызывает тот факт, что были заблокированы крупные государственные ресурсы, связанные с освещением текущих событий, в том числе — провокаций на линии соприкосновения. Это тревожный звоночек. Все это не просто так. Противник пытается лишить нас права на альтернативную информацию», — заявил Руденко.

«Ситуация представляет собой косвенный сигнал, свидетельствующий о подготовке агрессии со стороны Украины. Началась зачистка информационного поля», — резюмировал политик.

Как прорвать блокаду

Опрошенные «Газетой.Ru» политики не оставляют надежды продолжить информирование населения и международного сообщества о событиях в Донбассе, даже несмотря на блокировку нескольких ключевых ресурсов.

По словам Елены Шишкиной, российский видеохостинг Rutube и другие зарегистрированные в России социальные сети могут стать альтернативной площадкой для местных СМИ.

«Необходимо доносить информацию путем взаимодействия гражданских обществ. И все же эту «плотину» мы давно прорвали. Люди объективно понимают, что происходит», — заявила Шишкина.

В то же время депутат объяснила, что блокировка местных YouTube-каналов является составная частью программы геноцида народа Донбасса, которую проводят украинские и западные политики.

«Основная цель — посеять панику среди местного поселения. В международном праве это считается одним из проявлений геноцида», — сказала она.

Шишкина считает, что блокировку YouTube-каналов республики можно считать частью информационной войны Украины против ДНР. «Два дня назад появились массовые сообщения о минировании — и это тоже является частью войны на информационном фронте. УК ДНР квалифицирует такие действия как терроризм», — добавила она.

Депутат также отметила, что психологическое давление на местное население продолжается с 2014 года.

«Мы видим, как к нам относятся в информационном поле Украины. Не удивительно, что западные СМИ их поддерживают. Да, блокада продолжается. На информационном фронте идут ожесточенные бои», — заключила Шишкина.

Андрей Бедило также выступил за то, чтобы Россия продолжала развивать свой собственный сегмент, включая платформу Rutube.

«Альтернативные площадки необходимы для надёжного размещения информации, чтобы невозможно было на нас воздействовать. Вспомним выборы в Америке: тогда Трампа выкинули из Твитера и устранили человека из избирательной гонки», — отметил Бедило.

«О чем можно говорить, когда мы для них враги. Они будут использовать любые методы борьбы, чтобы мы замолчали», — добавил он.

Мирослав Руденко также призвал развивать альтернативные платформы для распространения информации. «Мы должны еще в большей степени активизировать развитие альтернативных платформ, но не тех, которые находятся в юрисдикции США», — сказал политик.

«В любой момент Запад может отключать нас от своих платформ и уничтожить наш контент. Поэтому надо делать свою альтернативу», — резюмировал Руденко.

«Мы пытаемся позиционировать себя как цивилизованную республику. У нас есть друзья, которые нас поддерживают: блогеры, журналисты, общественники. Мы будем через них продвигать материалы о преступлениях Украины и о жизни на Донбассе. Также будем использовать помощь России», — отметила Анна Сорока.