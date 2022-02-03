«Даже если они говорят о гарантиях, они имеют в виду гарантии против России»

Переброска войск США в Румынию, Польшу и Германию стала одной из самых обсуждаемых тем после соответствующего объявления Пентагона. И хотя обсуждение передислокации войск ближе к границам России идет уже давно, далеко не все восточноевропейские страны решаются пойти на этот шаг. Как обстоит ситуация с силами США и НАТО в Европе и повлияет ли переброска войск на переговоры по гарантиям безопасности — в материале «Газеты.Ru».

США переброской дополнительного контингента войск в Европу обострят напряженность на континенте, заявил телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эти действия лучшим доказательством того, что у России есть очевидная причина для беспокойства.

Речь идет о сделанном ранее заявлении представителя Пентагона Джона Кирби. По его словам, командование США из-за обстановки в Европе и действий России вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию.

В ближайшие дни 1 тыс. дислоцированных в Германии военнослужащих присоединятся к 900 американских солдатам в Румынии. Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих переведут из США в Польшу и Германию.

Причем все эти перемещения войск не имеют отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, которые готовы к переброске в Европу — они пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения.

Как уточнил Кирби, перебрасываемые в Европу дополнительные американские вооруженные силы не предназначены для участия в боевых действиях на Украине, они обучены и оснащены для проведения различных миссий по сдерживанию агрессии и защите союзников.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Прибытие дополнительных сил США в Польшу ожидается в течение нескольких недель, приводит РИА Новости слова заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача.

«Решение о размещении новых американских подразделений — это хорошее решение, которое мы в Варшаве встречаем с удовлетворением. Мы стремились к размещению дополнительных американских войск в регионе», — сказал он.

Эта тема мгновенно стала одной из ключевых в западных СМИ. Еще до официального заявления Кирби об этом писали CNN и Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. В WSJ обращали внимание, что это первое перемещение войск США за время «усиления российского военного противостояния с Украиной».

Как пишет The Associated Press, администрация президента США Джо Байдена таким образом стремится продемонстрировать решимость Соединенных Штатов, не подрывая при этом усилий по поиску дипломатического разрешения кризиса. В издании обратили внимание, что президент США не отправил военное подкрепление в три прибалтийские страны на восточном фланге НАТО — Эстонию, Латвию и Литву.

Кто ждет усиления НАТО и кто этому не рад

Вместе с тем обсуждение возможностей переброски сил США и НАТО ближе к российским границам началось еще раньше.

Североатлантический альянс 24 января объявил о переброске войск, кораблей и авиации в Болгарию, Румынию и Литву на фоне ситуации с Украиной.

В частности, Испания должна отправить в Болгарию корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей.

Но позже дипломатический источник в Брюсселе сообщил Болгарскому национальному радио (BNR), что власти Болгарии не хотят присутствия американских военных на их территории. Как отмечал глава министерства обороны Болгарии Стефан Янев в конце января, в Болгарии официально находятся 206 военнослужащих США, принимающих участие в совместных болгарско-американских учениях и обслуживающих американские военные базы на территории страны. В интервью bTV он заявил, что страна не заинтересована в расположении на территории страны дополнительных сил НАТО.

Аналогичную позицию в январе высказывал глава Минобороны Венгрии Тибор Бенке. Он заявил, что Венгрию защищает национальная армия страны.

«Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО», — говорил он.

В конце прошлого месяца телеканал Sky News также отмечал, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии. При этом, как отмечал глава МИД Словакии Иван Корчок, решения об этом пока не принято. «Это не просьба со словацкой стороны, это составная часть нормального оборонного планирования как реакции на возникшую ситуацию», — отмечал он.

Зато Прибалтика, в которой совокупно, согласно данным НАТО от марта прошлого года, присутствуют около 4 тыс. военнослужащих альянса, жаждет увеличения его присутствия на своей территории. Как заявила премьер Эстонии Кая Каллас, на которую ссылается Reuters, прибалтийские государства ведут переговоры об увеличении численности контингентов стран НАТО на своей территории в связи с угрозой со стороны России.

«В 2014 году, после российской агрессии в отношении Украины, союзники решили разместить в нашей стране международный контингент. С тех пор в Эстонии находится батальон, составленный из английских, французских и датских военнослужащих, а в Латвии — еще один, под канадским командованием. Наша цель — укрепить этот контингент, и недавние события на границе Украины, конечно же, не могут не заставить нас удвоить в этом плане усилия», — говорила она в интервью французской газете Le Figaro в середине января. По ее словам, «наиболее мощным фактором сдерживания» могло бы стать появление в Прибалтике войск США.

Переброска на фоне переговоров

Переброска американских войск происходит на фоне продолжающихся переговоров России и США по гарантиям безопасности.

В последние дни этот процесс обсуждается особенно активно в связи с возмущением российской стороны ответами Соединенных Штатов и НАТО на ее предложения. В Москве заявили, что западные партнеры проигнорировали ключевые для РФ положения данных гарантий.

Впрочем, эксперты уверены: внезапная переброска американских войск в Европу особого влияния на это не окажет.

«Это никак не повлияет на переговоры по гарантиям безопасности. Это не те войска, которые могут каким-то образом быть фактором переговоров, это чисто символическое движение. Это даже показывает, что США не воспринимают ситуацию как серьезную, угрожающую своим интересам», — сказал «Газете.Ru» программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, переброска войск понадобилась для демонстрации России, что вторая сторона никогда не бывает и не может быть искренней.

«Даже если они говорят о каких-то гарантиях, они все равно имеют в виду, что эти гарантии будут использованы против России. Это демонстрация того, что США своих никогда не оставляют, что США всегда готовы переправлять свои войска в Европу, чтобы защитить европейцев от России», — объяснил эксперт «Газете.Ru».