«США гарантировали, что НАТО не будет расширяться на восток». Песков дал интервью CNN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN напомнил, как США давали гарантии нерасширения НАТО в восточном направлении. Он также заявил, что Россия никому не угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине. И допустил разрыв отношений с Вашингтоном в случае одобрения новых санкций.

Организация Североатлантического договора дала в начале 1990-х годов гарантии нерасширения альянса на восток, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью представителя Кремля вышло в эфире телеканала CNN в воскресенье, 16 января, на английском языке.

«Все это началось с началом 90-х, когда произошло объединение Германии и когда на тот момент Советский Союз и бывший тогда советским лидером Михаил Горбачев согласились с этим. Было обещание с американской стороны, которое, к сожалению, не было зафиксировано в юридически обязывающем документе. Однако была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток. К сожалению, с тех пор стало происходить противоположное, и военная инфраструктура НАТО начала все больше приближаться к границам РФ», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты начали развертывать различные системы вооружений, различные пусковые системы и так далее «все ближе и ближе к нашим границам с каждым годом». «Все это привело к ситуации, когда мы стали чувствовать угрозу от этого, и наша национальная безопасность оказалась под угрозой», — указал пресс-секретарь главы российского государства.

«НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации», — объяснил Песков.

Отношения России с альянсом подошли к красной линии из-за военной поддержки Украины. «Мы видели большой объем информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, о снабжении оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. И это привело нас к красной линии, привело к ситуации, которую мы больше не можем терпеть», — отметил он.

«Российских военных на Украине нет»

Российские военные в Донбассе и в целом на Украине отсутствуют, они располагаются исключительно на своей территории, заверил Песков.

«Никто никому не угрожает военными действиями. Было бы безумием делать это.

Но мы будем готовы предпринять ответные действия», — заявил он, комментируя слова о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине.

Представитель Кремля уточнил, что российские войска остаются у границ Украины, но «на российской территории, из-за напряженной обстановки и действий НАТО». «Мы считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации», — пояснил Песков.

Он добавил, что в регионе наблюдаются полеты самолетов НАТО, идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам. «Мы должны отвечать, принимать меры предосторожности, поэтому наши военные и находятся там на нашей территории», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Россия исключает возможность размещения своего наступательного вооружения на Украине, но допускает, что на это пойдут США и НАТО — об этом Песков заявил в интервью «Эху Москвы». «Мы не можем исключить, что наши партнеры могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий», — приводятся его слова в Telegram-канале главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

Санкции в отношении руководства России

Предлагаемые в США новые рестрикции, в том числе в отношении руководства РФ, могут потенциально привести к прекращению отношений между двумя странами, указал Песков в беседе с ведущим CNN.

«В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации.

Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций», — добавил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что РФ никогда и ни с кем не станет обсуждать вопрос размещения ракет и вооружений в Калининграде. «Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — констатировал он.

«При всем уважении мы никогда не будем мириться с какими-либо требованиями в плане того, что нам делать на нашей территории. Ни одна страна не будет с этим мириться», — заявил Песков.

По его словам, российская сторона пока не знает, каким будет исход переговоров с США и НАТО по европейской безопасности. «Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», — заключил он.