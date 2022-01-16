Песков напомнил об обещании США не расширять НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, что США во время объединения ФРГ и ГДР обещали СССР, что НАТО не будет расширяться на Восток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что гарантии нерасширения Североатлантического альянса не были закреплены юридически.

По его словам, в настоящее время НАТО представляет собой орудие конфронтации. Альянс предпринимает попытки распространить влияние на Украину, с чем Москва не может смириться.

Как сообщает ТАСС, Песков также заявил телеканалу, что из-за поддержки, которую НАТО оказывает Украине, российско-американские отношения приблизились к красной линии.

Ранее обозреватель Bloomberg Джош Уингроу посулил президенту США Джо Байдену «очень плохую зиму» из-за высокой инфляции, вызванной штаммом «омикрон», вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией и напряженности в российско-американских отношениях, которую спровоцировала ситуация вокруг Украины.