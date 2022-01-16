В Кремле назвали последствие от предложенных в США санкций против Путина

Новые санкции в отношении российского руководства, которые предлагают в США, могут привести к разрыву отношений между странами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что прекращение отношений между двумя государствами «не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона».

Также представитель Кремля заявил, что РФ является «довольно большой» и «очень-очень самодостаточной» страной, «чтобы быть уязвимой» к этим санкциям.

Еще он указал, что Соединенные Штаты «вынуждают» Россию «жить под санкциями». Страна же в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов, отметил Песков.

«Мы сами производим, что дает ускорение нашей национальной экономике», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post писала, что сенаторы от Демократической партии США собираются представить новый пакет санкций, который будет введен в случае эскалации напряженности на границе с Украиной. По информации издания, санкции будут направлены на официальных лиц России из правительственных и военных кругов, включая российского президента Владимира Путина. Также издание сообщало, что рестрикции коснутся банковской сферы и системы SWIFT.

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