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В Кремле объяснили, почему не будут обсуждать размещение ракет под Калининградом

Песков: вывод вооружений из Калининграда не обсуждается, поскольку он является территорией России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, что Россия ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Калининград — это территория России, поэтому никакие дискуссии здесь невозможны.

«Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда», — подчеркнул чиновник.

Песков также отметил, что ему неизвестен исход предстоящих переговоров России с США и НАТО по безопасности в Европе.

Ранее Песков заявил, что Россия и НАТО находятся на «совершенно разных треках», несмотря на взаимопонимание по некоторым вопросам.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9-10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия-НАТО, а 13 января на площадке ОБСЕ.

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