«Идейных ленинистов осталось мало». Когда тело Ильича вынесут из Мавзолея

В Кремле отвергли планы по выносу Владимира Ленина из мавзолея в 2024 году, отметив, что сам вопрос о судьбе тела основателя СССР на данный момент не стоит на повестке дня. Споры по поводу перезахоронения вождя мирового пролетариата идут уже не первое десятилетие — они начались буквально сразу после распада Союза и продолжаются до сих пор. Эксперты называют саму дискуссию скандальной и считают, что она мало волнует большинство россиян. Достигнет ли общество консенсуса по поводу судьбы тела Ленина — в материале «Газеты.Ru».

Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади не стоит в повестке дня Кремля, также как нет и планов по его перезахоронению, например, в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня смерти основателя СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — заявил Песков.

Слова пресс-секретаря президента, по сути, в очередной раз подтверждают позицию Кремля по данной теме. В Москве вопрос считают резонансным, но последовательно указывают на то, что пока он не является первоочередным. Хотя сам Владимир Путин в 2001 году и выступал против выноса тела Ленина из мавзолея.

Столетняя дискуссия

Владимир Ленин умер в конце января 1924 года и никаких письменных распоряжений относительно своего захоронения он не оставил — наличие каких-либо завещаний с указанием такой информации не раз опровергалось. 22 января того же года тело вождя мирового пролетариата было временно забальзамировано для продления времени прощания с усопшим, затем было принято решение о долгосрочном сохранении тела Ленина.

Предполагается, что идею забальзамировать основателя СССР незадолго до его смерти предложил Иосиф Сталин, против выступали нарком по военным и морским делам СССР Лев Троцкий и на тот момент кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) Николай Бухарин.

То есть сам вопрос, как похоронить Ленина, обсуждался почти 100 лет назад — и впоследствии не раз поднимался вновь.

Сторонники сохранения тела вождя в мавзолее и их противники, выступающие за перезахоронение, были как в СССР, так и в современной России.

К примеру, во времена существования Союза в эмигрантской прессе не раз возникали статьи о недопустимости нахождения Ленина на главной площади государства, противники коммунистического режима даже несколько раз пытались подорвать мавзолей — в 1967 и 1973 году.

Первое официальное предложение по перезахоронению основателя СССР появилось лишь в 1989 году. В частности, депутат Юрий Карякин объявил, что Ленин желал быть похоронен рядом с могилой своей матери — хотя найти ни одного документа с «последней волей» политика не удалось. Кроме того, перезахоронения потребовал и режиссер Марк Захаров, называвший Ленина «государственным преступником». А два года спустя о необходимости перезахоронить Ленина заговорил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, инициативу поддерживал первый мэр Москвы Гавриил Попов.

«Похороним дело и тело Ленина»

После распада СССР этот вопрос не потерял своей актуальности, но так и не получил поддержки со стороны первого президента России Бориса Ельцина. Хотя от главы государства этого требовал мэр Москвы Юрий Лужков, а глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов даже предлагал забрать мавзолей вместе с Лениным в Элисту.

Позиция Ельцина по этому вопросу была двоякой: по его словам, лежащий в мавзолее Ленин представляет собой исторический символ прошлого государства, но «не по-христиански выставлять тело давно умершего человека напоказ».

Среди сторонников перезахоронения основателя СССР в 1990-х годах особо активной была Валерия Новодворская, собравшая небольшой пикет в 124-годовщину рождения Ленина под лозунгом «Похороним дело и тело Ленина». Также вынос тела революционера поддерживали политики Борис Немцов и Владимир Жириновский.

С начала 2000-х подобные призывы часто звучат от представителей РПЦ, различных деятелей культуры, членов правительства, политиков и глав регионов. К примеру,

в последние годы перезахоронить основателя СССР предлагали глава Чечни Рамзан Кадров, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, журналист Ксения Собчак и режиссер Никита Михалков.

А в прошлом году борьба за перезахоронение вождя мирового пролетариата докатилась и до YouTube, где на канале под названием «Расстанный проезд, дом 3» — адрес кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены члены семьи Ленина, — выходят ролики под хештегом «Невыносимое выносимо». В частности, в роликах с намеком на необходимость выноса Ленина из мавзолея уже поучаствовали Чулпан Хаматова, Александр Гудков и Лолита Милявская.

Главными противниками же этого решения, по крайней мере на политическом поле, как в 1990-е годы, так и сейчас, остаются члены партии КПРФ. Ее бессменный лидер Геннадий Зюганов последовательно критикует любые инициативы по этому вопросу, полностью отвергая возможность выноса тела основателя СССР из мавзолея.

В частности, в 2020 году лидер КПРФ раскритиковал запуск конкурса Союза архитекторов России на проект использования мавзолея после перезахоронения тела Ленина, который был отменен всего через несколько дней после объявления. Другие инициативы по выносу тела основателя СССР из мавзолея также не были реализованы — в Госдуме эта тема не может найти поддержки с конца 1990-х, а в Кремле считают, что вопрос предстоит решить будущим поколениям.

Судьба останков Ленина

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты придерживаться разных позиций в отношении дальнейшего развития темы с перезахоронением Ленина и самой дискуссии в целом. Так, доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев считает, что этот вопрос, несомненно, будет закрыт.

«Эта тема традиционно считается скандальной, начиная с середины 90-х, когда действительно ностальгия по СССР была высокой, и у КПРФ был достаточно серьезный такой базовый идеологический электорат. Однако с тех пор ситуация, конечно, изменилась, поскольку тех же «зюгановских бабушек» образца 1996 года уже просто нет физически.

По сути, эта тема (перезахоронения Ленина) поддерживает сама себя, так как она скандальная и частью общества может восприниматься негативно», — указал эксперт.

С точки зрения Кынева, если бы перезахоронение вдруг состоялось, то никаких бы массовых протестов не произошло. По его словам, это далеко не первоочередный вопрос повестки, поэтому власти действуют рационально, не желая создавать проблем.

«На сегодняшний день львиная доля электората КПРФ — это никакие не левые, а обычные прагматики, которые голосуют из протестных соображений — идейных ленинистов сейчас очень мало, фактически ничтожное количество. Однако если бы перезахоронение Ленина вдруг произошло, то оно бы привело к жесткой идеологизации КПРФ, поскольку она была бы вынуждена защищаться. Партия бы сжала свое электоральное поле, так как любая идеологизация ограничивает электорат. Поэтому в теории это может произойти в рамках одной из будущих избирательных кампаний, чтобы ограничить электорат КПРФ», — отметил эксперт.

В то же время директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что тема с перезахоронением Ленина вряд ли куда-то уйдет, поскольку это универсальная дымовая ракета, замещающая действительно важные вопросы.

«Этот объект на Красной площади является местом притяжения экспертов, хотя тема не очень актуальна. Сам вопрос начали использовать еще при Ельцине, чтобы переключать внимание, и сейчас делать это продолжают. Нельзя сказать, что эта тема реально как-то разделяет общество. То есть это исключительно информационная дымовая ракета», — резюмировал эксперт.

Неоднозначно относятся к идее перезахоронения тела Ленина и сами россияне. Так, в 2020 году ВЦИОМ провел исследование, по результатам которого более 60% жителей страны высказались в пользу выноса тела из мавзолея, причем половина из них — что сделать это необходимо «немедленно». Треть же настаивала, что необходимо «выждать какое-то время».