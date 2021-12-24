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Политика

«Вопиющая и недопустимая акция». Почему представителя Киева вызвали на Смоленскую площадь

МИД назвал терактом нападение на российское генконсульство во Львове

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Во Львове возбудили уголовное дело о хулиганстве после атаки в отношении генконсульства РФ. Неизвестный прошлой ночью кинул бутылку с зажигательной смесью в забор диппредставительства, никто не пострадал. МИД России охарактеризовал произошедшее как террористический акт и вызвал временного поверенного в делах Украины.

Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ в связи с нападением на российское генконсульство во Львове, в которое бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте в пятницу, 24 декабря.

Инцидент произошел минувшей ночью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины («Хулиганство»).

Что случилось

Как сообщили в полиции Львовской области, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства. Никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и осуществляют первоочередные следственные действия.

»Полиция начала уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению преступления», — говорится на сайте ведомства.

МИД России охарактеризовал произошедшее как террористический акт.

«24 декабря в 02.30 по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», — указали, в свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ.

Как отреагировали в Москве

На Смоленской площади заявили, что «данный опасный инцидент со стороны украинских властей является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года».

«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации. По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины.

В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств.

Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», — отмечается в распространенном комментарии.

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